به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نایینی نماینده ویژه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی مرجع تقلید شیعیان با ارسلان زارع استاندار بوشهر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به جایگاه علمی و فقهی آیت‌الله العظمی سیستانی اظهار داشت: آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع تقلید بخش زیادی از مردم است و سال‌های طولانی است که آنان به این عالم فرزانه مراجعه می‌کنند.

وی افزود: ابتکارات دفتر این مرجع تقلید در تکریم خانواده معزز شهدای جنگ رمضان، ارزشمند است و در استان بوشهر نیز شاهد استقبال خوبی از این برنامه‌ها بوده و هستیم.

برنامه های ویژه دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی در استانها

حجت الاسلام و المسلمین نایینی نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر اظهار کرد: این دفتر، دو برنامه و کارویژه را در استان‌ها پیگیری و دنبال می‌کند که شامل تکریم خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر و دیدار با طلاب و روحانیونی است که در زمینه حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ فعالیت داشته اند.

وی افزود: برنامه‌های متنوعی در تکریم خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در استان‌های مختلف برگزار کرده ایم که در این استان با حمایت استاندار بوشهر، امام جمعه مرکز استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان با کیفیت مطلوبی انجام شد.

نماینده ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی ادامه داد: همچنین دیدار با طلاب و روحانیونی که از خانواده‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، حمایت کرده‌اند نیز از دیگر برنامه‌های این دفتر است.

حجت الاسلام نایینی از حمایت‌های مسئولان استان بویژه دکتر زارع استاندار، آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و آیت الله حسینی بوشهری نماینده مردم استان و نائب رییس مجلس خبرگان رهبری از برنامه‌های این مجموعه تقدیر کرد.