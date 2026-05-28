دختران والیبال ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا مرکزی امروز (پنج‌شنبه هفتم خرداد) با دو دیدار در شهر کاتماندو پایتخت نپال پیگیری شد.



تیم ملی والیبال زنان ایران در این مرحله به مصاف نپال میزبان مسابقات رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به چهارمین برد متوالی خود در این مسابقات دست یابد.



شاگردان لی دو هی در این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند تا با اقتدار به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یابند.



در دیگر دیدار این مرحله نیز تیم قزاقستان سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۴ هند را شکست داد تا حریف ایران در فینال شود و دو تیم مجدد مقابل هم صف آرایی کنند. تیم ملی ایران در دیدار نخست مرحله مقدماتی سه بر صفر قزاقستان را شکست داد.



شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.



مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی می‌کنند.



دیدار رده‌بندی و فینال مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا مرکزی فردا (جمعه هشتم خرداد) برگزار می شود که برنامه این دیدارها به قرار زیر است:



ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه؛ هند – نپال



ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه؛ ایران – قزاقستان



همچنین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پنجم و ششم خرداد چهار دیدار در این رقابت‌ها برگزار شد و تیم‌های قرقیزستان، سری‌لانکا، مالدیو و بنگلادش در رتبه‌های پنجم تا هشتم این مسابقات قرار گرفتند.