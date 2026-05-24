۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی- نپال

پیروزی تیم ملی والیبال زنان مقابل سریلانکا

تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی موفق به شکست سریلانکا شد تا به دومین برد متوالی خود در این رقابت‌ها دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) امروز (یکشنبه سوم خرداد) با سه دیدار به میزبانی شهر کاتماندو نپال پیگیری می‌شود. شاگردان لی دو هی که در نخستین دیدار خود موفق به شکست بنگلادش شدند، از ساعت ۹:۴۵ دقیقه امروز در دومین مسابقه خود به مصاف سری‌لانکا رفتند و با شکست سه بر صفر حریف به دومین برد متوالی خود دست یافتند.

ملی پوشان والیبال زنان ایران با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۱ برد دوم خود در این رقابت‌ها را ثبت کردند تا صدرنشین گروه خود شوند.

تیم ملی والیبال زنان ایران ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه فردا (دوشنبه چهارم خرداد) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف قزاقستان می‌روند.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی می‌کنند.

سیده فرزانه شریفی

