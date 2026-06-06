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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

جام والیبال زنان آسیا؛ شاگردان لی مغلوب اندونزی شدند

جام والیبال زنان آسیا؛ شاگردان لی مغلوب اندونزی شدند

تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار خود در جام آسیا ۲۰۲۶ سه بر یک مغلوب اندونزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، جام والیبال زنان آسیا از امروز (شنبه ۱۶ خرداد) در کاندون فیلیپین آغاز شد و به مدت ۹ روز با حضور ۱۲ تیم پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها، از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف اندونزی رفتند و سه بر یک نتیجه را به این تیم واگذار کرد.

شاگردان لی دو هی در ست دوم ۲۵ بر ۲۱ پیروز شدند اما در ست‌های اول، سوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب اندونزی شدند.

شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، معصومه قدمی و سیده نگار هاشمی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

سپینود دست برجن، زهرا صالحی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی دیگر بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقه بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

سامائل جونگ از استرالیا و نیکیانگ جو از کره جنوبی قضاوت دیدار ایران و اندونزی را برعهده داشتند.

الهه پورصالح از تیم ایران و دوگا از اندونزی با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکنان این مسابقه بودند. فاطمه خلیلی نیز ۱۹ امتیاز برای تیم ایران به دست آورد.

تیم ملی والیبال زنان ایران فردا استراحت دارد و از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد به وقت تهران به مصاف قزاقستان می‌رود.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند. همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این سفر همراهی می‌کند.

کد مطلب 6851968

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