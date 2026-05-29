۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

با معرفی ۲۸ بازیکن؛

اردونشینان تیم فوتبال امید برای سفر به آنتالیا مشخص شدند

فهرست بازیکنان تیم فوتبال امید برای حضور در اردوی برون‌مرزی این تیم در آنتالیا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی پس از برگزاری نخستین مرحله اردوی تیم فوتبال امید با حضور ۳۷ بازیکن در مرکز ملی، نفرات منتخب خود را برای حضور در اردوی برون‌مرزی این تیم در آنتالیای ترکیه مشخص کرد.

بر اساس اعلام کادر فنی، بازیکنان دعوت‌شده باید عصر امروز جمعه هشتم خردادماه با حضور در مرکز ملی فوتبال، خود را به کادر اجرایی تیم معرفی کنند تا پس از انجام دو جلسه تمرینی در روز شنبه، آماده اعزام به ترکیه شوند.

تیم فوتبال امید ایران روز یکشنبه دهم خردادماه با پرواز اختصاصی راهی آنتالیا خواهد شد تا اردویی ۱۲ روزه را در این شهر برگزار کند. انجام چند دیدار دوستانه بین‌المللی نیز در برنامه این اردو قرار دارد.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به این اردو به شرح زیر است:

ادیب زارعی، محمدعلی شکیبا، آرشا شکوری، امین حزباوی، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، عرفان درویش‌عالی، یاسین جرجانی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل ذلیخایی، علیرضا همایی‌فر، سهیل صحرایی، مهدی مهدوی، نیما اندرز، ابوالفضل کوهی، مهدی گودرزی، پوریا لطیفی‌فر، عباس کهریزی، مبین دهقان، قاسم لطیفی، یوسف مزرعه، افشین صادقی، اسماعیل قلی‌زاده، مهدی جعفری، سعید سحرخیزان، پوریا شهرآبادی، رضا غندی‌پور و ابوالفضل موردی.

