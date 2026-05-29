نرخ سود بین بانکی در آستانه بازگشت به نرخ قبل از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۶ خرداد به رقم ۲۳.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی سوم در هفته منتهی به ۱۳ اسفند تا کنون است.

پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم نرخ سود بین بانکی در رقم ۲۴ درصد بود که با آغاز تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به کشورمان در ۹ اسفند ۱۴۰۴، این شاخص در هفته منتهی به ۲۰ اسفند به رقم ۲۳.۹ درصد رسید.

نرخ سود بین بانکی از ابتدای فروردین امسال تا نیمه اردیبهشت در کانال ۲۱ درصد بود که در دو هفته پایانی اردیبهشت و سپس هفته نخست خرداد ماه وارد کانال ۲۳ درصد شده است. در حال حاضر این رقم در سقف کانال ۲۳ درصد و در آستانه بازگشت به نرخ پیش از جنگ (۲۴ درصد) قرار دارد.

تسهیلات بین بانکی به تسهیلات کوتاه‌مدت (یک هفته تا ۱۰ روز) میان بانک‌ها به یکدیگر گفته می‌شود که معمولا در بسیاری از کشورها از جمله کشورمان نرخ سود این تسهیلات در اختیار بانک‌های مرکزی است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، کنترل نرخ سود بین بانکی می‌تواند در میان و بلندمدت بر کنترل رشد نقدینگی و نیز کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف کنترل نرخ تورم، مؤثر باشد.