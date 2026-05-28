کسب پنجمین مدال طلای ایران توسط امیررضا مهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۷ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از بعد از ظهر امروز (پنج شنبه) در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی هانامانت کمپاناوار از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ حسن گاسانوف از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. مهری در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ از سد جانگ یئون نا از کره جنوبی گذشت و صاحب مدال طلا شد.