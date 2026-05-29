ناکامی دشمن در پی انسجام ملت ایران؛ افول آمریکا محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قدیری ابیانه شامگاه جمعه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار با اشاره به طرح های دشمنان علیه ملت ایران اسلامی بیان کرد: دشمن سعی دارد تا ناامیدی را در بین مردم ترویج دهد.

وی با بیان اینکه حضور مردم ایران اسلامی در اجتماعات اقتدار و صلابت، طرح های دشمن را ناکام گذاشته است، افزود: حضور مردم در صحنه ها سرمایه و پشتوانه نظام اسلامی است.

عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی ریشه های مختلفی دارد که یکی از آن توان نظامی است، بیان کرد: قدرت نرم ایران اسلامی، مردم هستند.

قدیری ابیانه با بیان اینکه حضور مردم در صحنه ها بازدارندگی دارد، افزود: بارها و بارها این حضورهای حماسی سبب شده تا دشمن دست از طرح هایش بردارد.

وی با بیان اینکه حضور مردم ایران اسلامی در این ۴۷ سال خنثی گر توطئه ها بوده است، بیان کرد: توطئه اخیر دشمنان نیز که به دنبال ناامیدی و یاس مردم ایران هستند با همین حضور از هم پاشیده است.

عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه امروز شاهد دوران افول آمریکا هستیم، گفت: به گفته بسیاری از اندیشمندان این افول سرعت گرفته است.