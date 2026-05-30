خرید ارزشمند بارسلونا از نیوکاسل آمد

به گزارش خبرنگار مهر، خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا پس از قهرمانی تیمش در لالیگا خیلی زود سراغ اولین خرید تابستانی تیمش رفت تا «آنتونی گوردون» بازیکن فصل گذشته نیوکاسل انگلیس را برای ۵ سال جذب کند.

این ملی‌پوش بیست و پنج‌ساله انگلیسی روز جمعه وارد شهر بارسلون شد تا پس از پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز تست‌های پزشکی قرارداد پنج ساله خود را با مدافع عنوان قهرمانی اسپانیا امضا کند.

نقل و انتقالاتی که نزدیک به ۸۰ میلیون یورو با احتساب پاداش‌ها و متغیرها برای کاتالان‌ها آب خورد تا نیوکاسل را هم راضی به این جابجایی کند.

‫گوردون در فصل گذشته عملکردی خیره‌کننده داشت و موفق شد ۱۷ گل و ۵ پاس گل را در ۴۶ بازی در تمامی رقابت‌ها به نام خود ثبت کند.

اما نقطه اوج درخشش این مهاجم در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بود. او موفق شد ۱۰ گل در چمپیونزلیگ به ثمر برساند و در جدول گلزنان این تورنمنت در فصل جاری تنها هری کین و کیلیان امباپه را بالاتر از خود دید.