به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ماههای اخیر با تغییرات پیدرپی در ساختار مدیریتی خود مواجه شده و ترکیب هیئتمدیره این باشگاه نسبت به ابتدای دوره جدید با کاهش و جابهجاییهای متعددی همراه بوده است.
پس از حضور علی تاجرنیا در باشگاه استقلال که در دیماه سال ۱۴۰۳ صورت گرفت، ترکیب هیئتمدیره این باشگاه نیز دستخوش تغییر شد و بر همین اساس، علی نظریجویباری، محمودرضا بابایی، علیرضا اسدی و فریده شجاعی به عنوان اعضای جدید هیئتمدیره استقلال معرفی شدند.
اما این ترکیب مدیریتی دوام چندانی نداشت و در ادامه، فریده شجاعی به دلیل حضور همزمان در سمت نایبرئیسی بانوان فدراسیون فوتبال و وجود برخی موانع قانونی و تعارض منافع، از هیئتمدیره باشگاه استقلال کنارهگیری کرد.
در ادامه نیز علیرضا اسدی که همزمان در هیئتمدیره باشگاه استقلال و آکادمی این باشگاه فعالیت داشت، پس از پایان مدت همکاریاش از هر دو سمت جدا شد. در مقطعی از جدایی وی، انتشار یک فایل صوتی منتسب به او در فضای مجازی که در آن درباره برخی بازیکنان استقلال اظهاراتی مطرح شده بود، حواشی زیادی به همراه داشت. نهایتاً در تاریخ ۲۹ اردیبهشت، جدایی او به دلیل دوشغله بودن بهصورت رسمی اعلام شد.
پس از خروج اسدی، مجتبی فریدونی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ به عنوان عضو جدید هیئتمدیره و جانشین وی معرفی شد. با این حال، حضور او نیز طولانیمدت نبود و در ماههای اخیر به دلیل عدم حضور در جلسات هیئتمدیره و بروز اختلافنظر با سایر مدیران، به تدریج از فعالیتهای باشگاه فاصله گرفت و نهایتاً هفته گذشته به طور رسمی از استقلال جدا شد.
در شرایط فعلی، ترکیب هیئتمدیره باشگاه استقلال به علی نظریجویباری و محمودرضا بابایی در کنار علی تاجرنیا محدود شده است و این سه نفر مسئولیت اداره امور باشگاه را بر عهده دارند.
این وضعیت در حالی رقم خورده که هنوز تکلیف صندلی مدیرعاملی باشگاه استقلال نیز به صورت رسمی مشخص نشده و بخشی از امور اجرایی باشگاه با ابهام همراه است. در نتیجه، بار مدیریتی گستردهای بر دوش اعضای باقیمانده هیئتمدیره قرار گرفته و آنان علاوه بر مسائل فوتبالی، باید امور سایر رشتههای ورزشی باشگاه را نیز مدیریت و پیگیری کنند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی باشگاه استقلال در شرایط فعلی، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه برای دو پنجره آینده است؛ موضوعی که باعث شده آبیپوشان امکان جذب بازیکن جدید را نداشته باشند.
در چنین شرایطی، حفظ شاکله اصلی تیم، برنامهریزی برای فصل آینده و همچنین آمادهسازی برای حضور احتمالی در رقابتهای آسیایی از مهمترین دغدغههای مدیریتی استقلال به شمار میرود؛ دغدغههایی که در سایه کاهش تعداد اعضای هیئتمدیره، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کرده است.
