استقلال و فرصت درآمدزایی از جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند از حضور چند بازیکن خارجی خود در این رقابت‌ها درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد؛ موضوعی که با توجه به قوانین فیفا درباره پرداخت به باشگاه‌ها بابت حضور بازیکنان در جام جهانی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود، جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف به عنوان دو بازیکن استقلال در تیم ملی ازبکستان در فهرست احتمالی حضور در جام جهانی قرار دارند. همچنین داکنز نازون نیز در ترکیب تیم ملی هائیتی شانس حضور در این رقابت‌ها را دارد.

در کنار این بازیکنان، نام گائل کاکوتا نیز مطرح است؛ بازیکنی که در فصل بیست‌وچهارم لیگ برتر در نیم‌فصل اول پیراهن استقلال را بر تن داشت و سپس به تیم ملی کنگو دعوت شده و شانس حضور در لیست نهایی تیم ملی کنگو برای جام جهانی ۲۰۲۶ را دارد.

با توجه به قوانین فیفا در قالب برنامه منافع باشگاه‌ها (FIFA Club Benefits Programme)، باشگاه‌هایی که بازیکنان‌شان در جام جهانی حاضر می‌شوند، بر اساس مدت زمان حضور بازیکن در اردو و مسابقات، از سوی فیفا پاداش مالی دریافت می‌کنند.

به این ترتیب، استقلال در صورت حضور این چهار بازیکن در جام جهانی، می‌تواند از محل فیفا درآمدی غیرمستقیم اما قابل توجه کسب کند؛ درآمدی که بر اساس مدت زمان حضور بازیکنان در اردو و بازی‌های ملی آن‌ها محاسبه خواهد شد.

در عین حال، نکته مهم این است که این پرداخت‌ها صرفاً به حضور بازیکنان در جام جهانی مربوط است و ارتباطی به عملکرد یا دقایق بازی آن‌ها در زمین ندارد.

گفتنی است این بازیکنان تنها لژیونرهای خارجی استقلال محسوب می‌شوند و این باشگاه علاوه بر آن‌ها، احتمالاً چند نماینده نیز در تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت.