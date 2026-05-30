گل وینگر استقلال نامزد بهترین گل آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۵/۲۶ مملو از لحظاتی بود که هواداران فوتبال را هیجان‌زده کرد؛ از والی‌های سنگین و شوت‌های غیرقابل مهار از راه دور گرفته تا دریبل‌های انفرادی تماشایی و گل‌هایی که زیر بیشترین فشار مسابقه به ثمر رسیدند.

در سراسر آسیا، بازیکنان گل‌هایی به ثمر رساندند که جریان بازی‌ها را تغییر داد، ورزشگاه‌ها را به وجد آورد و شب‌هایی فراموش‌نشدنی در سطح قاره رقم زد.

اکنون مجموعه‌ای از زیباترین گل‌های این فصل انتخاب شده و رأی شما تعیین خواهد کرد که کدام گل عنوان «بهترین گل فصل لیگ قهرمانان آسیا ۲» را به خود اختصاص می‌دهد.

نامزدهای بهترین گل فصل به شرح زیر است:

جویل بیا – الخالدیه (مقابل FC قره داغ)

یک مهاجم در بهترین فرم خود؛ دقت، سرعت و یک ضربه چیپ هوشمندانه بالای سر دروازه‌بان. این بازیکن ملی‌پوش کنگویی خیلی زود در بازی گل اول و تعیین‌کننده را به شکلی دقیق به ثمر رساند.

یاسر آسانی – استقلال تهران (مقابل الحُسین)

کار تیمی با پرس شدید نتیجه داد؛ آسانی پاس هم‌تیمی خود را در محوطه جریمه با یک ضربه دقیق و زیبا به گوشه دور دروازه تبدیل به گل کرد.

تیریسال دانگدا – بانکوک یونایتد (مقابل تامپینز روورز)

سن فقط یک عدد است! این مهاجم ۳۷ ساله با یک شوت سنگین و تماشایی پس از یک کار ترکیبی زیبا با هم‌تیمی‌هایش گلزنی کرد و شروعی درخشان در مرحله یک‌هشتم نهایی رقم زد.

جولیان دراکسلر – الاهلی (مقابل الحُسین)

ضربه کرنری که نیازی به لمس دوم نداشت؛ ستاره آلمانی تنها با یک حرکت پای راست، توپ را مستقیم وارد دروازه کرد و همه را غافلگیر ساخت.

دنیل تینگ - راتچابوری (مقابل گامبا اوزاکا)

این مدافع مالزیایی نشان داد مدافع هم می‌تواند گل تماشایی بزند؛ پس از یک درگیری شانه‌ای و گرفتن فضا، با یک شوت کات‌دار و فوق‌العاده گلزنی کرد.

خورخه تکسیرا - پوهانگ استیلرز (مقابل گامبا اوزاکا)

این مهاجم تنها به یک فرصت نیاز داشت؛ در دقیقه ۷۰ بازی را به تساوی کشاند و با یک ضربه فوق‌العاده به گوشه بالای دروازه، گل زیبایی به ثمر رساند.

آنجلو - النصر (مقابل الاهلی)

تصمیم‌گیری سخت بود که پاس عمقی سادیو مانه بهتر بود یا ضربه یک‌ضرب آنجلو؛ اما در نهایت هر دو نقش مهمی در بازگشت النصر و پیروزی مقابل الاهلی داشتند.

دنیز هومت - گامبا اوزاکا (مقابل النصر)

و در نهایت بهترین گل؛ مهاجم لیگ ژاپن با هوشمندی جای‌گیری کرد، پاس ایسام الجبلی را دریافت کرد و با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد؛ گلی که در نهایت به قهرمانی تیمش منجر شد.

