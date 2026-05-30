پیروزی استقلال در یک پرونده ۳۸۰ میلیارد تومانی!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، پرونده حقوقی مطرح‌شده از سوی یک شرکت (اسپانسر سابق باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران) علیه این باشگاه، پس از طی مراحل رسیدگی قضایی، با صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نفع باشگاه استقلال پایان یافت.

در این پرونده، شرکت مذکور با طرح مجموعه‌ای از خواسته‌های مالی و قراردادی، از جمله ادعای تمدید قرارداد همکاری، مطالبه وجوه مختلف، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات، خسارت تأخیر تأدیه و سایر مطالبات منتسب به قرارداد پیشین، ادعاهایی را علیه باشگاه استقلال مطرح کرده بود؛ ادعاهایی که در صورت پذیرش، می‌توانست بارمالی قابل‌توجهی را به باشگاه تحمیل کند. اهمیت این پرونده از آن جهت دوچندان بود که میزان خسارت ادعایی مطرح‌شده علیه باشگاه استقلال حدود ۳۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد و با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و سایر مطالبات، امکان افزایش چشمگیر این رقم نیز وجود داشت.



دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی اوراق، مستندات و محتویات پرونده، ادعای شرکت یادشده مبنی برتمدید قرارداد با باشگاه استقلال را وارد ندانست و با تایید قرار عدم استماع مرحله بدوی و حکم دایر بر بی حقی این شرکت، ادعاهای مالی و قراردادی مطرح‌شده علیه باشگاه را فاقد اثر حقوقی لازم تشخیص داد. به این ترتیب، باشگاه استقلال از پرداخت مبالغ سنگین مورد ادعا مبرا شد و رأی صادره، از منظر حقوقی، مالی و همچنین صیانت از منافع و اعتبار باشگاه، دستاوردی مهم برای مجموعه استقلال به شمار می‌آید.