محبی: انتظار این است که تیم ملی در جام جهانی یک یا دو مرحله صعود کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی پس از برتری ۳ بر یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل گامبیا، اظهار داشت: می‌دانید بازی با تیم‌های آفریقایی در هر شرایطی سخت است زیرا از لحاظ بدنی و فیزیکی تیم‌های خوبی هستند اما هم در اردوی آماده‌سازی بوده و هر روز تمرینات پرفشاری داشتیم. کادرفنی می‌دانست با خستگی این بازی را انجام داده اما خدا را شکر در نیمه دوم توانستیم نتیجه را بازگردانیم.

وی درباره تاثیر این مسابقه روی روند آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی، گفت: صددرصد بازی‌های دوستانه خیلی کمک می‌کند. از طرفی دیدارهلی فیفادی روی رنکینگ تاثیر دارند و باید با تمام تمرکز و تلاش بازی کنید. همین باعث می‌شود تیم پیشرفت کند.

وینگر تیم ملی درباره انتظاراتش از مردم با توجه به عادی نبودن شرایط آماده‌سازی ملی‌پوشان، عنوان کرد: قبلا هم از مردم خواستم در این راه سخت با دعا و انرژی مثبت‌شان به ما کمک کنند تا بتوانیم در جام جهانی بهترین نتایج را بگیریم‌.

محبی درباره توقعات برای نتایج احتمالی ایرات در جام جهانی، پاسخ داد: قبلا هم گفتم انتظار می‌رود یک تا ۲ مرحله صعود کنیم.

وی درمورد اینکه آیا دیدار شب گذشته مصر مقابل روسیه را رصد کردند، گفت: این بازی را کامل دیدم. تقریبا برابر بود و مصر توانست یک بر صفر با وجود نبود محمد صلاح حریف را ببرد. در کل نشان دادند تیم خوبی هستند.

وینگر تیم ملی درباره اینکه آیا ایران می‌تواند مانند نیمه دوم این مسابقه در جام جهانی نیز به راحتی گلزنی کند، گفت: تمام تمرکز خود را روی خوب گل زدن و دفاع کردن گذاشته‌ایم. در کل کلین شیت‌ها برای ما مهم است.

محبی درباره رابطه خوبش با مهدی طارمی و بازی کردن در پست هافبک دفاعی، تاکید کرد: مهدی همشهری من است. امروز هم هافبک دفاعی بازی نکرد بلکه وسط بازی کرد و نبض کار را دستش گرفت. در کل هر جا بازی کند خوب است.