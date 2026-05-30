  1. استانها
  2. گلستان
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

نوسانات جوی در گلستان؛ بارش‌های پراکنده و گرد و خاک در برخی مناطق

نوسانات جوی در گلستان؛ بارش‌های پراکنده و گرد و خاک در برخی مناطق

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم شرایط ناپایدار جوی در استان خبر داد و گفت: طی هفته جاری بارش‌های پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گرد و خاک در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، استان گلستان در روزهای پیش‌رو غالباً تحت تأثیر سامانه پرفشار قرار دارد که در برخی ساعات با تقویت جریانات شمالی و ورود رطوبت به استان همراه خواهد شد.

وی افزود: در نتیجه این شرایط، طی هفته جاری به‌صورت متناوب شاهد افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

جعفری ادامه داد: همچنین در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در مناطق مستعد با کاهش کیفیت هوا و بروز پدیده گرد و خاک همراه باشد.

کارشناس هواشناسی گلستان با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی به شکل مقطعی در استان رخ خواهد داد، از شهروندان خواست در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های فضای باز، هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6844524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها