سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، استان گلستان در روزهای پیش‌رو غالباً تحت تأثیر سامانه پرفشار قرار دارد که در برخی ساعات با تقویت جریانات شمالی و ورود رطوبت به استان همراه خواهد شد.

وی افزود: در نتیجه این شرایط، طی هفته جاری به‌صورت متناوب شاهد افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

جعفری ادامه داد: همچنین در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در مناطق مستعد با کاهش کیفیت هوا و بروز پدیده گرد و خاک همراه باشد.

کارشناس هواشناسی گلستان با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی به شکل مقطعی در استان رخ خواهد داد، از شهروندان خواست در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های فضای باز، هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.