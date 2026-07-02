علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد هوای استان طی امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در نواحی مرزی استان نیز احتمال وقوع غبار رقیق وجود دارد، اما این پدیده از شدت قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: در روزهای شنبه و یکشنبه، به جز کاهش مختصر دمای هوا، پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود.

زورآوند تصریح کرد: از روز دوشنبه روند افزایش دمای هوا در استان آغاز می‌شود و به تدریج بر میزان گرما افزوده خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات دمایی، آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.