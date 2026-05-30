انهدام باند سرقت سریالی در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامیار چهری، معاون مبارزه با سرقت فراجا اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سریالی در منطقه یک تهران، تیمهای زبده پلیس آگاهی با استفاده از نوینترین شیوههای کشف جرم و پایشهای شبانهروزی، موفق شدند ردپای سارقان سابقهدار را شناسایی کنند.
وی افزود: این تبهکاران که با تصور عبور از لایههای امنیتی، به شیوهی "تخریب" وارد منازل میشدند، در چتر اطلاعاتی کارآگاهان قرار گرفته و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
گنجینهی مکشوفه؛ از خودروی بنز تا فرشهای زینتی
معاون مبارزه با سرقت فراجا با اشاره به حجم عظیم اموال مسروقه گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، کارآگاهان با یک انبار از اموال لوکس مواجه شدند؛ کشف چندین تخته فرش ابریشم گرانبها و زینتی، کلکسیونی از ساعتهای مچی برند و ارزشمند، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی و همچنین یک دستگاه خودروی مرسدس بنز مسروقه، تنها بخشی از کشفیات این پرونده است که ارزش ریالی این اموال بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ چهری تصریح کرد: متهمان که در ابتدا منکر جرایم خود بودند، در مواجهه با مستندات غیرقابلانکار پلیس، تاکنون به ۳ فقره سرقت کلان در منطقه یک تهران اعتراف کردهاند. روند تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی و کشف زوایای پنهان فعالیت این باند همچنان ادامه دارد و متهمان با قرار قانونی مناسب در اختیار پلیس آگاهی هستند.
هشدار قاطعانه و مفصل معاون مبارزه با سرقت فراجا
وی با هشدار به مجرمان گفت: دوران فرار با تکیه بر شیوههای سنتی یا لباس مبدل به پایان رسیده است. پلیس آگاهی امروز به تسلیحات هوشمند و اشراف اطلاعاتی مجهز است که هیچ نقطهای را برای مجرمان امن باقی نمیگذارد. هرگونه تعرض به امنیت مالی و روانی شهروندان، با پاسخی پشیمانکننده و قاطع مواجه خواهد شد.
این مقام انتظامی ضمن توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: تبدیل منازل به "صندوق امانات" بزرگترین اشتباه است. نگهداری حجم بالای ارز، ساعتهای گرانقیمت و اموال منقول باارزش در منازل، آن هم بدون تجهیز به سیستمهای هشداردهنده متصل به پلیس (مها) و دربهای ضدسرقت استاندارد، فرش قرمز پهن کردن برای سارقان است. از هموطنان عزیز تقاضا داریم اموال ارزشمند خود را به صندوق امانات بانکها بسپارند و نسبت به تردد افراد مشکوک در مجتمعهای مسکونی حساسیت بیشتری داشته باشند.
