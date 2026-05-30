نماینده بناب: موانع منابع طبیعی در احداث نیروگاه خورشیدی برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقری بنابی ظهر شنبه در آیین بهرهبرداری از پنج پروژه نیروگاه خورشیدی متمرکز در بناب، با ابراز تأسف از دیروزهای ازدسترفته در حوزه انرژی پاک، اظهار کرد: کاش سالها پیش با جدیت بیشتری وارد عرصه نیروگاههای خورشیدی میشدیم؛ اکنون که عزمی راسخ در دولت شکل گرفته، استان آذربایجان شرقی نیز باید در این زمینه پیشگام باشد.
وی با بیان اینکه تقاضای چشمگیری برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر وجود دارد، اما گاهی شاهد ایجاد محدودیتهایی از سوی منابع طبیعی هستیم، افزود: ضروری است این روند شتاب گیرد و از بخش خصوصی برای ورود به این عرصه حمایت مؤثری به عمل آید.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی پیش روی سرمایهگذاران در احداث نیروگاههای خورشیدی را ناشی از معارضات منابع طبیعی دانست و خواستار مداخله و دستور سریع استاندار آذربایجان شرقی برای رفع این موانع شد.
باقری بنابی با اشاره به مصرف بالای برق در شهرستان بناب، ابراز امیدواری کرد که با همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی مرتبط، گرههای موجود در مسیر توسعه انرژی خورشیدی گشوده شده و این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
