«اوسمار» استخوان در گلوی پرسپولیس/ ۳۰۰ میلیارد برای مربی شکست خورده!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: متحمل شدن چهار شکست در پنج بازی آخر پرسپولیس باعث شد سرخپوشان تهرانی فاصله قابل توجهی با صدر جدول بگیرند و با ۷ امتیاز اختلاف نسبت به رقیب سنتی خود در رده ششم بایستند. اتفاقی که انتقادات زیادی را متوجه «اوسمار ویه را» سرمربی برزیلی سرخپوشان کرد.

وقوع جنگ از روز نهم اسفند سال گذشته بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر را نیمه کاره گذاشت تا تکلیف تیم قهرمان و سهمیه های آسیایی فوتبال ایران برای فصل آینده به یکی از پربحت ترین موضوعات این رشته در ماه های اخیر تبدیل شود.

در این میان باشگاه پرسپولیس که یکی از موافقان برگزاری رقابت های لیگ برتر بود تا اجازه ندهد استقلال به راحتی عنوان قهرمانی و حضور در لیگ نخبگان آسیا را به خود اختصاص دهد و سر سرخپوشان بی کلاه بماند. تلاش مدیران باشگاه برای آن چیزی که حق آنها نیست اوضاع را برای سرخپوشان پیچیده کرده است.

در این میان هم کمتر کسی به این نکته توجه می کند که مربی گرانقیمت برزیلی یکی از مقصران اصلی وضعیت کنونی پرسپولیس است. ویه را که به خاطر دریافت دلارهای بیشتر در دوره گذشته پرسپولیس را ترک کرد و به تایلند رفت، پس از آن که سرخپوشان نتوانستند با وحید هاشمیان نتایج مدنظرشان را کسب کنند، دوباره گزینه شد و پس از قهرمان کردن بوریرام تایلند با چهره ای مدعی به ایران برگشت.

اوسمار در حالی به پرسپولیس برگشت که رقم های پیشنهادی اش چند برابر گذشته بود و جالب این که مدیران باشگاه هم با این درخواست موافق کردند به گونه ای که گفته می شود او برای نیم فصل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار دریافت کرده است و برای فصل آینده این رقم ها سرسام آورتر می شود.

به گفته یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس رقم قرارداد او برای یک فصل و نیم بیشتر از ۳ میلیون دلار است که با وضعیت اقتصادی کنونی باشگاه وحشتناک و غیرقابل تصور است. این در حالی است که چنین رقمی در لیگ های مطرح برای مربیان طراز اول پرداخت می شود.

ویه را در شرایطی برای نیم فصل یک میلیون و دویست هزار دلار دریافت خواهد کرد که فقط چند بازی نتایج قابل قبولی کسب کرد اما در ادامه روند نزولی سرخپوشان آغاز شد و در پنج هفته پایانی قبل از تعطیلات این تیم چهار شکست تلخ را تجربه کرد و تا رده ششم جدول سقوط کرد.

مرد برزیلی حالا خود را آماده فصل بعد می کند و احتمالا به دریافت یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فکر می کند. رقمی عجیب و سرسام آور که برای سطح فنی و جایگاه اوسمار بسیار زیاد است. ضمن این که نتایج او در لیگ نیمه تمام نشان می دهد این مربی مستحق دریافت این مبلغ نیست.

اوضاع برای ویه را زمانی پیچیده تر و عجیب تر می شود که مشخص نیست مسئولان باشگاه پرسپولیس چرا پس از ثبت رقم قرارداد یک میلیون و دویست هزار دلار برای نیم فصل، الحاقیه ۲۰۰ هزار دلاری را هم به قرارداد او اضافه کرده اند؟

همه اینها در شرایطی است که هواداران از نتایج پرسپولیس راضی نیستند و یکی از دلایلی که باعث شده است سرخپوشان فصل آینده لیگ قهرمانان را هم از دست بدهند، عملکرد فنی اوسمار ویه را است که نتوانست سرخپوشان را به جایگاه فنی مناسبی برساند.

در این شرایط مشخص نیست چرا برخی مسئولان باشگاه پرسپولیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه همچنان به بازگشت اوسمار اصرار دارند. آیا در باشگاه پرسپولیس کسی از بازگشت مرد برزیلی نفع می برد که با وجود نتایج ضعیف همچنان اصرار بر ادامه همکاری با اوسمار دارند؟

چرا باید در وضعیت اقتصادی امسال کشور که طبیعتا بر فوتبال و سیستم بانکی هم اثر منفی گذاشته است، باشگاه پرسپولیس چند صد میلیارد به سرمربی برزیلی پرداخت کند که به اعتبار معنوی باشگاه هم لطمه زده و این تیم را از فصل آینده لیگ های آسیایی کنار گذاشته است؟

به نظر می رسد مدیران کنسرسیوم بانکی باید در تصمیم و اصرار چند عضو باشگاه دقت نظر بیشتری داشته باشند و عملکرد فنی ویه را را بهتر بررسی کنند تا تحت فشار برخی مدیران ناچار نشوند میلیاردها تومان دوباره هزینه کنند و هیچ جامی به کلکسیون افتخارات این باشگاه اضافه شود. شاید در این وضعیت که رقم قرارداد فصل آینده اوسمار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد، رفتن به سمت سرمربی ایران گزینه بهتری باشد.