موج سرخک در بنگلادش جان ۵۰۰ کودک را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیبیسی، در حالی که تعداد دقیق تایید نشده است، تخمین زده میشود که موارد مشکوک در کمی بیش از دو ماه از ۶۰۰۰۰ نفر فراتر رفته باشد. وزیر بهداشت گفت که مرخصی تعطیلات عید پزشکان و پرستارانی که بیماران مبتلا به این ویروس را درمان میکنند، لغو شده است، زیرا بیمارستانهای این کشور جنوب آسیایی برای نجات جان انسانها و کاهش سرعت شیوع بیماری تلاش میکنند.
یونیسف وضعیتی را که در بیمارستانها مشاهده کرده، طاقتفرسا و ناخوشایند توصیف کرد. این نهاد اعلام کرد که کارکنانش طبق گزارشهای متعدد، در حال کمک به بیمارستانها برای جداسازی و قرنطینه کودکان در صورت نیاز هستند.
مردم از مناطقی که نمیتوانند از کلینیکهای بهداشتی محلی کمک بگیرند، به شهرها سفر میکنند.
مشتاق حسین، مدیر ارشد علمی موسسه اپیدمیولوژی، کنترل و تحقیقات بیماری، گفت: «افراد فقیر معمولاً تا آخرین لحظه به بیمارستانهای دولتی نمیآیند، زیرا پول برای دارو و آزمایش ندارند. اگر منابع مراقبتهای بهداشتی بهتری در سطح محلی وجود داشت، تعداد کمتری به بستری اورژانسی نیاز پیدا میکردند.»
یونیسف عوامل متعددی را شناسایی کرد که خطر ابتلا به عفونت را افزایش میداد.
به گفته رانا فلاورز، رئیس یونیسف در بنگلادش، این عوامل شامل عدم واکسیناسیون منظم کودکان از سال ۲۰۲۳؛ تراکم بالای جمعیت در مناطق خاص؛ و سفرهای عمده برای تعطیلات بوده است.
بنگلادش در ماه آوریل یک کمپین واکسیناسیون اضطراری را آغاز کرد که به گفته یونیسف به کاهش منحنی در مناطق بسیار آسیبدیده کمک کرده است. این مناطق در اولویت اول کمپین قرار گرفتند.
به گفته یونیسف، اگرچه مشاهده تأثیر کامل واکسن در سراسر کشور زمان میبرد، اما به کاهش تعداد عفونتهای جدید کمک کرده است.
