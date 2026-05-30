توزیع بیش از ۲۲ هزار بسته گوشت گرم به نیازمندان هرمزگانی در عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در این خصوص اظهار داشت: ایام مبارک عید سعید قربان، در مجموع ۸۲۶ رأس گوسفند و بز، ۷۹ رأس گاو و ۱۴۷ قطعه مرغ با نیت نذر و قربانی از سوی حاجیان ، خیرین و حامیان به کمیته امداد اهدا شد.

باسره با اشاره به انجام سریع فرآیند بسته‌بندی و توزیع این بسته‌های گوشت نذری، افزود: پس از ذبح و با رعایت نکات و اصول بهداشتی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی بسته‌بندی و با همکاری مددکاران کمیته امداد و مراکز نیکوکاری به خانواده‌ها اهدا شده و برای هر خانواده نیازمند شناسایی شده حدود یک کیلوگرم گوشت توزیع شده است.

این مقام مسئول همچنین با قدردانی از مشارکت گسترده مردم و نهادها در این برنامه مردمی، تصریح کرد: ارزش نقدی کل گوشت های نذری و قربانی اهدا شده به ایتام و نیازمندان استان در قالب پویش نذرقربانی، بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان گفت: کمیته امداد در طول سال برنامه‌های متنوعی را برای رفع نیازهای معیشتی خانواده‌های نیازمند اجرا می‌کند و همکاری همیشگی خیرین گرانقدر و مردم شریف هرمزگان در تهیه بسته‌های غذایی و حمایت‌های معیشتی، نقشی کلیدی در انجام مطلوب این پویش ها و برنامه‌ها و ارائه خدمات بهینه به مستضعفین خواهد داشت که از همه ی عزیزان همراه و سهیم در این برنامه‌ها تشکر و قدردانی ویژه داریم.