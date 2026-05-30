به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه اجرایی توسعه سامانه‌های تولید برق از انرژی پاک خورشیدی صبح امروز در اداره کل نوسازی مدارس استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولان و نمایندگانی از اداره کل آموزش‌وپرورش، بنیاد برکت، بانک ملی ایران، شرکت توزیع برق و اداره کل نوسازی مدارس استان تشکیل شد، گزارشی از روند پیشرفت نصب سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی در مدارس ارائه و موانع ، مشکلات و روش‌های تسریع در کار بررسی شد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۲۰ سامانه ۲۰ کیلوواتی تولید برق از انرژی پاک خورشیدی به همت خیّرین مدرسه‌ساز بر پشت‌بام برخی مدارس قم نصب شده؛ ضمن آن که از ظرفیت‌های اهدایی مجموعه ساتبا نیز حدود ۱۵ سامانه ۱۵ کیلوواتی تولید برق در مراحل پایانی نصب بر پشت‌بام مدارس استان و اتصال به شبکه قرار دارد.

این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۱۵ سامانه ۱۵ کیلوواتی دیگر نیز با تأمین منابع مالی از محل تسهیلات بنیاد برکت و مشارکت‌های مردمی، در حال طی‌کردن مراحل تحویل تجهیزات و پیگیری نصب توسط پیمانکار ذی صلاح بر پشت‌بام برخی دیگر از مدارس دیار کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها است.

همچنین با رفع برخی موانع و بر اساس ظرفیت‌های موجود، مقرر گردید نصب ۱۰۰ سامانه ۱۵ کیلوواتی دیگر بر پشت‌بام مدارس قم نیز توسط اداره کل آموزش‌وپرورش استان پیگیری گردد تا ان‌شاءالله تولید برق خورشیدی از مدارس استان، تا پایان شش ماه نخست امسال به‌عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» به حدود دو و نیم مگاوات نزدیک شود.

لازم به ذکر است بر اساس مصوبه مجمع خیّرین مدرسه‌ساز استان قم و از آغاز امسال، تعهد نصب سامانه‌های تولید برق از انرژی پاک خورشیدی در مدارس خیّرساز، باهدف خودکفایی مدارس و ایجاد درآمد پایدار برای فضاهای آموزشی، در تعهدات خیّرین قرار گرفته است.