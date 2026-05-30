به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی ناگویا ژاپن آغاز خواهد شد. رویدادی که برای رشته پدل از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که این رشته برای نخستینبار در فهرست رسمی بازیهای آسیایی قرار گرفته و ورزشکاران این رشته فرصت حضور در بزرگترین آوردگاه ورزشی قاره را به دست آوردهاند. در همین راستا تیم ملی پدل ایران نیز برای نخستینبار در تاریخ این رشته خود را برای حضور در بازیهای آسیایی آماده میکند.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری بازیها برنامههای آمادهسازی ملیپوشان پدل وارد مرحله جدیتری شده است. برگزاری اردوهای منظم، حضور در مسابقات بینالمللی و افزایش تعداد رقابتهای برونمرزی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای سطح فنی بازیکنان و کسب آمادگی لازم برای حضور در ناگویا دنبال میشود.
بر اساس تصمیم فدراسیون تنیس و کادر فنی تیم ملی پدل بانوان ایران حضور در رقابتهای بینالمللی FIP برنز در کشورهای ترکیه، مالزی و گرجستان را در برنامه دارد. همچنین تیم ملی پدل مردان نیز در مسابقات FIP برنز ترکیه و اندونزی و رقابتهای FIP طلا در چین شرکت خواهد کرد تا ملیپوشان پیش از بازیهای آسیایی تجربه حضور در میادین معتبر بینالمللی را کسب کنند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره در سال ۲۰۲۶ خواهد بود و حضور پدل در این رقابتها، فرصت تازهای برای ملیپوشان ایران فراهم کرده است تا در نخستین تجربه آسیایی این رشته برای کسب جایگاه و افتخارآفرینی به میدان بروند.
