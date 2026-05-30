قطر: عوارض موقت عبور از تنگه هرمز قابل مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سعود بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت که تشدید تنش‌ها، منجر به کاهش ۸۰ درصدی تردد از طریق تنگه هرمز شده است.

شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر قطر، امروز در یک کنفرانس دفاعی آسیایی در سنگاپور گفت که قطر با هزینه‌های قانونی دائمی برای عبور و مرور از تنگه هرمز مخالف است، اما عوارض موقت قابل مذاکره است و می‌تواند به احیای عبور و مرور عادی از این آبراه کلیدی کمک کند.

این مقام ارشد قطری تصریح کرد: هزینه دائمی بر مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و قطر با هرگونه اقدامی برای اعمال آن مخالف است؛ اما می‌توان هزینه‌های کوتاه‌مدت برای پاک‌سازی مین یا مقاصد مشابه را در نظر گرفت.

او این اظهارات را در نشست گفتگوی شانگری-لا در پاسخ به سوالی درباره تنگه هرمز که بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل کنترل آن در اختیار ایران است و یکی از موضوعات مطرح در مذاکرات بین دو طرف است، بیان کرد و افزود: قطر و همچنین شرکایش در خلیج فارس به وضوح اعلام کرده‌اند که دریافت هزینه همیشه بر مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد، بنابراین مخالف آن هستیم.

معاون نخست‌وزیر قطر همچنین گفت که دوحه در تلاش است تا روابطش را با آمریکا و ایران متعادل کند و به دنبال اجماع در شورای همکاری خلیج فارس بر سر یک راهبرد جامع در قبال ایران است.

شیخ سعود گفت: می‌خواهیم یک استراتژی و رویکرد روشن با ایران داشته باشیم، در ارتباط با تمام روابطمان با ایران، از جمله استراتژی تجاری و همچنین استراتژی سیاسی.