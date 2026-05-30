به گزارش خبرگزاری مهر، جلال رحیم‌زاده روز شنبه در جمع خبرنگاران، آذربایجان شرقی را قطب تولید سیب‌زمینی با پیش‌بینی برداشت ۳۷۸ هزار تن محصول در سالجاری اعلام و اظهار کرد: امسال سطح برنامه الگوی کشت سیب‌زمینی در استان ۹ هزار هکتار است که از این میزان، ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از اواخر اسفند ماه و اوایل فصل بهار در شهرستان‌های عجب‌شیر و بناب با استفاده از آب سبز بهاری کشت شده و مابقی نیز در سطح ۶ هزار و ۸۵۰ هکتار در شهرستان‌های سراب، بستان‌آباد، هشترود و میانه در حال کشت است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان شرقی در تولید سیب‌زمینی کشور، یادآور شد: این محصول در استان به دو صورت تابستانه و پاییزه برداشت می‌شود و سطح زیرکشت بهاره که محصول آن در تابستان برداشت می شود، ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار است که شهرستان عجب‌شیر با یک هزار و ۳۰۰ هکتار رتبه نخست سطح زیرکشت بهاره با تولید تابستانه را در استان به خود اختصاص داده است.

رحیم زاده ادامه داد: در مناطق مستعد استان به‌ ویژه شهرستان عجب‌شیر هفت رقم پرمحصول و اصلاح‌ شده شامل ساگیتا، کلومبا، دوناتا، جلی، اسپریت، رانومی و آگریا با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری نوارتیپ کشت شده که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری آب و ارتقای عملکرد تولید داشته است و بر اساس برآوردهای انجام‌ شده از سطح افزون بر ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار مزارع زیرکشت سیب‌زمینی بهاره در استان، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۰ هزار و ۳۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی سیب‌زمینی را یکی از محصولات راهبردی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان عنوان کرد و ادامه داد: شرایط اقلیمی مناسب، استفاده از بذرهای گواهی‌ شده و اصلاح‌ شده، مدیریت علمی مزارع و توسعه روش‌های نوین آبیاری از عوامل اصلی موفقیت استان در تولید این محصول است و کشاورزان استان با استفاده از دانش فنی و روش‌های نوین، گام مهمی در افزایش کیفیت و کمیت تولید سیب‌زمینی برداشته‌اند.

رحیم‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با سیب‌زمینی، گفت: با توجه به ظرفیت بالای تولید این محصول در استان، حضور سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه‌ها و تعاونی‌های تخصصی می‌تواند ضمن جلوگیری از ضایعات و تنظیم بازار، ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

وی حمایت از زنجیره تولید تا بازاررسانی، توسعه صادرات و ایجاد زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به کشاورزان برشمرد.