عباسی نژاد: مدیریت دقیق منابع آبی زیربنای توسعه کشاورزی در بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالطیف عباسی نژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران از پایان دوره آبیاری شبکه شبانکاره خبر داد و گفت: در این دوره فصل زراعی چهار ماهه حدود ۱۵.۵ میلیون مترمکعب آب در شبکه توزیع شد.

وی با اشاره به حجم ۱۵.۵ میلیون متر مکعب آب توزیع شده در اراضی زیر کشت، بیان داشت: این دوره ۴ ماهه آبیاری، که با همکاری نزدیک کشاورزان و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در شرکت آب منطقه‌ای و عوامل اجرایی شبکه اعم از کارشناسان و میراب ها صورت پذیرفت، گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت غذایی و معیشت کشاورزان منطقه بوده است.

وی عمده محصولات کشت شده در این فصل را صیفی‌جات و گندم عنوان کرد و افزود: با پایان یافتن این چرخه آبیاری، شاهد برداشت محصولاتی خواهیم بود که مستقیماً به بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه کمک خواهد کرد.

عباسی نژاد اظهار کرد: مدیریت کشت و توزیع عادلانه آب، نه تنها از هدررفت منابع جلوگیری نموده، بلکه با تخصیص مدیریت شده و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی، رضایتمندی کشاورزان را نیز به همراه داشته است.

معاون شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، با بیان اینکه وسعت کل شبکه تحت پوشش هشت هزار و ۷۰۰ هکتار است، بر برنامه‌ریزی‌های آتی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت شبکه نسبت به آب موجود در مخزن سد رییسعلی دلواری تأکید کرد و یادآور شد: تداوم این روند و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت منابع آبی، زیربنای توسعه پایدار کشاورزی در استان بوشهر خواهد بود.

وی یادآور شد: پایان این دوره آبیاری، در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های فصلی در خصوص تأمین آب کشاورزی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در مناطق گرمسیر از جمله استان بوشهر مطرح بوده است، اما با اجرای پروتکل‌های نوین مدیریتی و همکاری مؤثر بین مسئولین و بهره‌برداران، شبکه شبانکاره توانسته است گام‌های مؤثری در جهت گذر از این چالش‌ها بردارد.