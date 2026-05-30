فرزانه: تقویت روحیه مقاومت ضرورت انسجام جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه شامگاه شنبه در نود و یکمین اجتماع مردم گناباد در بیعت با سومین رهبر انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: حرف اول و آخر را در موضوع دفاع از کشور برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ رهبر معظم انقلاب می زنند و مذاکرات هم زیر نظر مستقیم ایشان در حال اجرا است.

امام جمعه موقت مشهد نقش آیت الله سید مجتبی خامنه ای سومین رهبر انقلاب را در مسائل حساس کشورمان تعیین کننده ذکر کرد و گفت:‌ همه باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم.

وی ادامه داد:‌ همراهی مطلق با فرمایشات رهبر انقلاب و تقویت روحیه مقاومت؛ ضرورت انسجام جامعه است و همه بخشها در این زمینه اهتمام کنند.

فرزانه گفت:‌ حداقل چهل سال رهبر شهید انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه ای سومین رهبر ایران اسلامی را برای این مسیر تربیت کرده است و با انتخاب خبرگان رهبری؛ ایشان این مسوولیت مهم را بر عهده‌دار شده اند و به امید پروردگار در این مسیر موفق خواهند شد.

امام جمعه موقت مشهد اضافه کرد: مردم در نود و یک شب گذشته با حضور گسترده در اجتماعات شبانه برگ زرین دیگری در حمایت خود از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به یادگار گذاشتند و با سومین رهبر انقلاب تجدید بیعت و با آرمانهای رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق کردند.