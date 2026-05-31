به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، از بومیسازی دانش تولید رزینهای ملامین نانوسریا، بهبود چشمگیر مقاومت سایشی و حرارتی در پوششهای سلولزی یافتههای پژوهش جدید دانشگاه تهران است. این دستاورد علمی محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، نه تنها نقاط ضعف سنتی رزینهای ملامین فرمالدئید را پوشش میدهد، بلکه ویژگیهای منحصربهفرد آنتیباکتریال را به سطوح فرآورده¬های چوبی و محصولات مبلمان اضافه میکند.
غلبه بر چالش تردی و شکنندگی در رزینهای صنعتی
محمد آزادفلاح، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به کاربرد گسترده رزین ملامین فرمالدئید (MFR) به عنوان رایجترین نوع از رزینهای گرماسخت در صنعت روکشدهی، اظهار داشت: علیرغم مزایای فراوان، استفاده صنعتی از این رزین به دلیل سختی بیش از حد، تردی و مقاومت پایین در برابر ضربه همواره با محدودیتهایی روبرو بوده است.
وی افزود: در این طرح پژوهشی، ما با بهرهگیری از فناوری نانو، برای اولین بار کامپوزیت لمینیت کاغذی جدیدی را طراحی کردیم که در آن نانوذرات اکسید سریم در بستر رزین توزیع شدهاند.
ترکیب هوشمندانه برای مقاومت حداکثری
در این مطالعه، نانوذرات اکسید سریم در مقادیر وزنی ۰.۱، ۰.۳، ۰.۵ و ۱ درصد به ترکیب رزین اضافه شدند.
آزادفلاح در تشریح نتایج آزمایشگاهی این طرح گفت: بررسیهای دقیق نشان داد که با افزایش کنترلشده این نانوذرات، خواص فیزیکی و مکانیکی لمینیتها به شکل قابل توجهی ارتقا مییابد.
به گفته وی، بهبود در شاخصهایی نظیر شفافیت نوری، مقاومت در برابر سایش، سختی سطح و پایداری حرارتی از جمله دستاوردهای اصلی این فرمولاسیون جدید است که میتواند طول عمر محصولات صنایع چوب را به طور چشمگیری افزایش دهد.
سطوح هوشمند و آنتیباکتریال؛ ضرورتی برای دنیای امروز
یکی ازهیجانانگیزترین بخشهای این پژوهش، خاصیت ضدباکتریایی محصول تولید شده است.
آزادفلاح توضیح داد: نانوسریا به دلیل قابلیت تبدیل یونی (از 3+Ce به 4+Ce) دارای اثرات آنتیباکتریال شناخته شدهای است. نتایج آزمایشهای ما نشان داد که این لمینیتهای جدید فعالیت بسیار بالایی در از بین بردن باکتری «اشریشیا کلی» (E. coli) موجود بر روی سطوح دارند.
افقهای روشن در صنعت مبلمان
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد که یافتههای مذکور، پتانسیل بالای استفاده از نانوذرات در پوششهای سلولزی را به عنوان یک راهکار امیدوارکننده برای تولید کاغذهای لمینیت با کارایی بالا و ضدباکتری نشان میدهد. این تکنولوژی میتواند تحولی بزرگ در استانداردهای بهداشتی و کیفی صنعت مبلمان، دکوراسیون داخلی و فضاهای عمومی ایجاد کند.
