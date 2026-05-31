نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر حاکمیت جو ناپایدار در خراسان‌شمالی تا اواخر هفته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: پدیده غالب جوی آسمانی نیمه‌ابری همراه با افزایش وزش باد در برخی ساعات و بارش‌های پراکنده در ارتفاعات خواهد بود.

وی ادامه داد: از دوشنبه تا پایان هفته نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به‌ویژه در نیمه شرقی استان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

داداشی با اشاره به شرایط دمایی خراسان شمالی گفت: با توجه به شمالی شدن جریانات جوی، هوای نسبتاً خنک‌تری نسبت به روزهای گذشته حاکم خواهد شد.