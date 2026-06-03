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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

روایت جام‌جهانی از پشت‌پرده پول و فوتبال در «سوت و سکه» رادیو اقتصاد

روایت جام‌جهانی از پشت‌پرده پول و فوتبال در «سوت و سکه» رادیو اقتصاد

همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال، برنامه رادیویی «سوت و سکه» با رویکردی متفاوت و تمرکز بر ابعاد اقتصادی این رویداد جهانی، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو اقتصاد، این برنامه با هدف پوشش ویژه جام جهانی و بررسی ابعاد کمتر دیده‌شده آن، از اقتصاد ورزش و گردش مالی گرفته تا زیرساخت‌ها و پیامدهای اقتصادی کشورهای میزبان، تولید شده است.

در «سوت و سکه»، احسان محمدی، جامعه‌شناس ورزشی، به تحلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی جام جهانی می‌پردازد و علی رحیمیان نیز با نگاهی تخصصی، سازه‌ها و زیرساخت‌های ورزشی کشورهای میزبان را از منظر معماری و اقتصاد بررسی می‌کند. همچنین سپهر خرمی تازه‌ترین اخبار، حاشیه‌ها و اتفاقات مهم مرتبط با جام جهانی را مرور خواهد کرد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی عاطفه کمالی و اجرای محمد درخشنده، همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی، هر روز ساعت ۱۷ از رادیو اقتصاد روی آنتن می‌رود و تلاش دارد مخاطبان را فراتر از هیجان مسابقات، با ابعاد اقتصادی و مدیریتی بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان همراه کند.

کد مطلب 6849240

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