به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو اقتصاد، این برنامه با هدف پوشش ویژه جام جهانی و بررسی ابعاد کمتر دیده‌شده آن، از اقتصاد ورزش و گردش مالی گرفته تا زیرساخت‌ها و پیامدهای اقتصادی کشورهای میزبان، تولید شده است.

در «سوت و سکه»، احسان محمدی، جامعه‌شناس ورزشی، به تحلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی جام جهانی می‌پردازد و علی رحیمیان نیز با نگاهی تخصصی، سازه‌ها و زیرساخت‌های ورزشی کشورهای میزبان را از منظر معماری و اقتصاد بررسی می‌کند. همچنین سپهر خرمی تازه‌ترین اخبار، حاشیه‌ها و اتفاقات مهم مرتبط با جام جهانی را مرور خواهد کرد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی عاطفه کمالی و اجرای محمد درخشنده، همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی، هر روز ساعت ۱۷ از رادیو اقتصاد روی آنتن می‌رود و تلاش دارد مخاطبان را فراتر از هیجان مسابقات، با ابعاد اقتصادی و مدیریتی بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان همراه کند.