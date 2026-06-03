حریف ایران به دنبال طلسم شکنی ۹۲ ساله در جام جهانی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است و شاگردان حُسام حسن که اکنون در آمریکا حضور دارند خود را برای دیدار تدارکاتی با برزیل پیش از آغاز مسابقات آماده می کنند.

رسانه قطری الرایه در رابطه با تیم ملی فوتبال مصر نوشت: تیم ملی فوتبال مصر در حالی خود را برای حضور در مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند که به دنبال تغییر تصویر کلیشه‌ای خود به‌عنوان تیمی با رویکرد محتاطانه دفاعی است و قصد دارد با ترکیبی جدید، جوان و در عین حال باتجربه، برای رسیدن به مرحله دوم رقابت‌ها تلاش کند؛ مرحله‌ای که از نخستین حضور این تیم در جام جهانی تاکنون و طی ۹۲ سال گذشته از آن غایب بوده است.

چهارمین حضور مصر در جام جهانی، با توجه به جایگاه فوتبال این کشور در قاره آفریقا و موفقیت‌های متعدد در سطح باشگاهی و ملی، کمتر از انتظار ارزیابی می‌شود و همین موضوع فشارها و انتظارات را از شاگردان حُسام حسن افزایش داده است.

سرمربی تیم ملی مصر مأموریت دارد با تکیه بر بازیکنان لژیونر و عناصر جوان، تیمی جدید را شکل دهد و این تیم را بدون دردسر به جام جهانی رسانده است؛ موضوعی که می‌تواند اعتمادبه‌نفس بیشتری برای ادامه مسیر به او بدهد.

بر اساس قرعه‌کشی، مصر در گروه هفتم رقابت‌ها با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند همگروه شده است؛ گروهی متعادل که شانس صعود از آن برای هر چهار تیم وجود دارد و رقابت نزدیکی میان آن‌ها پیش‌بینی می‌شود.

فراعنه کار خود را در این رقابت‌ها روز ۱۵ ژوئن برابر بلژیک در ورزشگاه «لومن فیلد» شهر سیاتل آغاز خواهند کرد و سپس در ۲۲ ژوئن در ونکوور به مصاف نیوزیلند می‌روند. دیدار پایانی آن‌ها در مرحله گروهی نیز مقابل ایران در تاریخ ۲۷ ژوئن در سیاتل برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال مصر مجموعه ورزشی دانشگاه گونزاگا در شهر اسپوکن ایالت واشنگتن را به عنوان کمپ اصلی تیم ملی در طول رقابت‌ها انتخاب کرده است؛ مکانی که هم محل اقامت و تمرین تیم پیش از بازی نخست خواهد بود و هم در فاصله میان مسابقات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین تیم ملی مصر در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی، روز ۷ ژوئن در ایالت اوهایو به مصاف تیم ملی برزیل خواهد رفت.

مصر با صدرنشینی در گروه نخست مرحله انتخابی آفریقا و کسب ۲۶ امتیاز از ۱۰ بازی و بدون شکست، موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ شده است. این تیم در مسیر انتخابی، تیم‌های بورکینافاسو، گینه بیسائو، سیرالئون، اتیوپی و جیبوتی را پشت سر گذاشت.

این کشور که فدراسیون فوتبال آن در سال ۱۹۲۱ تأسیس شده، چهارمین حضور خود در تاریخ جام جهانی را تجربه خواهد کرد؛ پس از حضور در سال‌های ۱۹۳۴ ایتالیا، ۱۹۹۰ ایتالیا و ۲۰۱۸ روسیه.

مصر در سه حضور قبلی خود در جام جهانی نتوانسته از مرحله گروهی صعود کند و در مجموع ۷ مسابقه، ۵ شکست و ۲ تساوی ثبت کرده و هنوز طعم پیروزی در این رقابت‌ها را نچشیده است.

در سطح قاره آفریقا، مصر یکی از پرافتخارترین تیم‌ها محسوب می‌شود و با ۷ عنوان قهرمانی، رکورددار بیشترین قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا است.

در ترکیب فعلی این تیم نیز نام‌های مطرحی همچون محمد صلاح، عمر مرموش، هیثم حسن، ابراهیم عادل، حمزه عبدالکریم و محمد عبد المنعم دیده می‌شود. همچنین شماری از لژیونرهای شاغل در لیگ‌های عربی و بازیکنان باشگاه‌های داخلی از جمله الاهلی، الزمالک و بیرامیدز نیز در فهرست تیم ملی حضور دارند.

محمد صلاح، ستاره سرشناس فوتبال مصر و از چهره‌های برجسته فوتبال جهان، یکی از امیدهای اصلی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و انتظار می‌رود این رقابت‌ها آخرین حضور او در سطح ملی باشد؛ بازیکنی که سابقه درخشانی در فوتبال اروپا و باشگاه لیورپول دارد و نقش مهمی در موفقیت‌های این تیم انگلیسی ایفا کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل