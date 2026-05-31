استعمال دخانیات در همه اماکن عمومی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی روز جهانی بدون دخانیات با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و تبریک ایام دهه ولایت اظهار کرد: همه مسئولان و متولیان سلامت جامعه باید برای حفظ سلامت مردم و کاهش آسیبهای ناشی از مصرف دخانیات تلاش کنند.
وی با بیان اینکه هیچ فرد دارای دانش و منش اجتماعی نمیتواند حتی منفعتی جزئی برای دخانیات برشمرد، افزود: همه متخصصان حوزه سلامت، بهداشت و درمان بر مضرات مصرف دخانیات اتفاق نظر دارند و هیچ توجیهی برای استعمال این مواد وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به قوانین موجود در زمینه مصرف دخانیات گفت: استعمال سیگار و قلیان در تمامی اماکن عمومی و دولتی به صورت مطلق ممنوع است و حتی اگر کارمندی در اتاق شخصی خود حضور داشته باشد نیز اجازه استعمال دخانیات را ندارد.
عبداللهی ادامه داد: مصرف دخانیات تنها به فرد استعمالکننده آسیب نمیزند بلکه اطرافیان نیز در معرض دود دست دوم و حتی آثار باقیمانده دود بر تجهیزات و محیط قرار میگیرند.
وی با تأکید بر ممنوعیت استعمال دخانیات در مراکز فرهنگی، آموزشی، رفاهی و وسایل نقلیه عمومی بیان کرد: تاکسی، مترو، اتوبوس و هر وسیلهای که عنوان عمومی داشته باشد مشمول این ممنوعیت قانونی است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برخلاف تصور رایج، قهوهخانهها، سفرهخانههای سنتی، کافیشاپها و رستورانها نیز مجاز به عرضه و مصرف قلیان و سایر کالاهای دخانی نیستند و قانونگذار هیچ مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.
عبداللهی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ دخانیات گفت: هیچ برند تولیدکننده سیگار، قلیان و فرآوردههای دخانی حق تبلیغات یا حمایت مالی از رویدادهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی را ندارد.
وی همچنین به لزوم ساماندهی فروش دخانیات اشاره کرد و افزود: تنها واحدهای دارای مجوز قانونی حق عرضه سیگار و تنباکو را دارند اما در عمل بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز اقدام به فروش دخانیات میکنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با انتقاد از دسترسی آسان نوجوانان به سیگار گفت: متأسفانه در بسیاری از فروشگاهها حتی یک تابلو مبنی بر ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال نصب نشده و نوجوانان به راحتی میتوانند دخانیات تهیه کنند.
عبداللهی اظهار کرد: در حالی که میلیاردها تومان از بیتالمال برای حفظ سلامت جامعه هزینه میشود، دسترسی آسان به دخانیات سلامت مردم را تهدید میکند و لازم است نظارتها در این حوزه افزایش یابد.
وی پیشنهاد کرد واحدهای صنفی حداقل با نصب تابلوهایی فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کنند و دستگاههای نظارتی نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر فرهنگسازی و تذکر مؤثر واقع نشود، برخوردهای قانونی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا سلامت عمومی جامعه حفظ شود.
عبداللهی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها و همراهی مردم، جامعهای عاری از دخانیات و برخوردار از سلامت جسم و روان شکل بگیرد.
