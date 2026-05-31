۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

فرانسه: نمی‌خواهیم هزینه جنگی که جنگ ما نیست را بپردازیم

وزیر خارجه فرانسه گفت: ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، باید تمام تلاش خود را در راستای دستیابی به یک توافق به کار گیرند. ما نمی‌خواهیم هزینه جنگی را که، جنگ ما نیست بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز و تردد در آن، اعلام کرد: بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت اصلی است ما نمی‌خواهیم هزینه جنگی را که، جنگ ما نیست بپردازیم.

وزیر خارجه فرانسه از درخواست پاریس از شورای امنیت برای برگزاری نشستی درباره لبنان خبر داد.

وی در ادامه در خصوص تنگه هرمز گفت که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت اصلی است ما نمی‌خواهیم هزینه جنگی را که، جنگ ما نیست بپردازیم.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه در همسویی با آمریکا مدعی شد: تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار دارد و باید بازگشایی و تردد در آن بدون پرداخت عوارض یا باجگیری تضمین شود.

وزیر خارجه فرانسه همچنین ادامه داد: ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، باید تمام تلاش خود را در راستای دستیابی به یک توافق به کار گیرند.

