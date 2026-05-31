۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

پرداخت وام تحصیلی به بیش از ۵۱ هزار دانشجوی پزشکی

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از پایان پرداخت وام تحصیلی ترم دوم سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان از پایان پرداخت وام تحصیلی ترم دوم سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: فرآیند پرداخت این وام‌ها که از ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، امروز (۱۰ خردادماه) به اتمام رسید.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و صندوق رفاه دانشجویان در اجرای این طرح افزود: تمامی درخواست‌های دانشجویانی که مدارک خود را به‌طور کامل در سامانه صندوق رفاه بارگذاری کرده بودند، بررسی و تأیید شد و نزدیک به ۱۰۰ درصد متقاضیان واجد شرایط موفق به دریافت وام شدند.

رئیسی تصریح کرد: در این مرحله وام تحصیلی به ۵۱ هزار و ۶۶۸ دانشجو پرداخت شد و مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش حدودا به ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

زهرا سیفی

