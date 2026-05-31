قالیباف: مجلس باید در کنار قوای مجریه و قضائیه، آگاهانه فعالیت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست مجازی صبح امروز (یکشنبه، ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از طرف خودم و یکایک اعضای هیئت رئیسه از اینکه در جریان یک مشارکت جمعی و همه‌گیر، با رأی خود به ما اعتماد کردید، قدردانی می کنم، افزود: ان شاءالله که ما خدمتگزاران صادقی برای شما و مردم در شرایط جنگی باشیم و با تلاشی مجاهدانه و خالصانه برای حل مشکلات مردم و پیروزی ایران عزیز و مقتدر پیش برویم و با توصیه‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب، این مسیر را با مردم و کنار هم و با وحدت و انسجام کامل در کنار دولت و قوه قضائیه پیش ببریم و صمیمانه و آگاهانه فعالیت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه توفیق کمتری برای حضور کنار عزیزان دارم و از این بابت دلتنگ شده ام ابراز امیدواری کرد شرایط به گونه ای فراهم شود که جلسات صحن مجلس به صورت علنی برگزار گردد.

قالیباف همچنین اظهار داشت: جا دارد از ۳ برادر خود آقایان رضا جباری، صدیف بدری و عباس پاپی زاده که یک سال گذشته در هیئت رئیسه مجلس به ما کمک و همراهی کردند، قدردانی کنم و حضور برادران عزیز محمد رشیدی و فرشاد ابراهیم پور و خانم سمیه رفیعی را به فال نیک بگیرم، خصوصا که بعد از حدود ربع قرن یک خانم در هیئت رئیسه مجلس حضور دارد.

رئیس مجلس در پایان با تأکید بر اینکه هر کجا هستیم باید شناخت دقیقی از ظرفیت های بانوان و دختران عزیز در کشور داشته باشیم، خاطرنشان کرد: خانم ها از ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشته و پیشرو بودند و امروز هم می بینیم که در بعثتی که اتفاق افتاد، بدون هیچ تعارفی پیشرو و در مسیر بوده اند. حضور یک خانم در هیئت رئیسه نشان از این دارد که نمایندگان با عمل خود، حرکت و اقدامات خوب خانم ها را تأیید کرده اند. امیدواریم خانم رفیعی هم نماد صلابت و افتخار زن ایرانی و انقلابی در هیئت رئیسه مجلس باشد.