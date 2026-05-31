به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، امروز در نشست اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با اشاره به شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل، گفت: دریای خزر موقعیت بسیار خاصی را برای ایران ایجاد کرده است. در عین حال، امروز جهان در وضعیتی ویژه قرار دارد و می‌توان آن را نوعی بی‌نظمی در عرصه بین‌المللی توصیف کرد. به گفته وی، اخلاق و حقوق بین‌الملل نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده و هنجارهای بین‌المللی بیش از پیش نقض می‌شوند.

وی افزود: حتی در نشست‌های بین‌المللی از جمله اجلاس اخیر NPT نیز حداقل‌هایی که در گذشته وجود داشت، کمتر مشاهده می‌شود و هر بازیگر مسیر خود را دنبال می‌کند. در چنین فضایی، آن کشوری می‌تواند اثرگذار باشد که از قدرت کافی برخوردار باشد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در عالم سیاست معیار اصلی قدرت است، اظهار کرد: هرچه به سمت سیاست حرکت می‌کنیم، سطح اعتماد میان بازیگران کاهش می‌یابد و کشورها ناچارند خود را برای دوره‌ای سخت آماده کنند. البته برای کشورهایی با ظرفیت متوسط مانند ایران، فرصت‌های قابل توجهی نیز وجود دارد که بهره‌گیری از آن‌ها به میزان هوشمندی و تدبیر بستگی دارد.

وی افزود: یکجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل به سطح بالایی رسیده و این وضعیت تنها محدود به قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه قدرت‌های متوسط نیز با پیامدهای آن مواجه هستند.

کمالوندی با اشاره به روابط ایران و روسیه گفت: روسیه یک بازیگر بسیار مهم برای ایران است و دو کشور در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مسائل راهبردی، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند. حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان دو کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و راهبردی کمک کند.

وی ادامه داد: ایران و روسیه در حوزه انرژی، به‌ویژه گاز، نقش مهمی در منطقه دارند و می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های مختلف، منافع متقابلی را تأمین کنند. با این حال، دو کشور هنوز به اندازه ظرفیت‌های موجود، جایگاه یکدیگر را در سیاست خارجی مورد توجه قرار نداده‌اند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به برخی پروژه‌های بلندمدت اقتصادی اظهار کرد: برخی سرمایه‌گذاری‌ها دارای افق زمانی بسیار طولانی هستند و می‌توانند دهه‌ها سودآوری داشته باشند. از این رو، طراحی سازوکارهای اقتصادی مناسب برای توسعه این پروژه‌ها ضروری است.

وی افزود: در حوزه برق، به دلیل یارانه‌های موجود و ملاحظات اجتماعی و سیاسی، امکان فروش برق با نرخ‌های بین‌المللی وجود ندارد و این موضوع بر جذب سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است.

کمالوندی با اشاره به صنعت هسته‌ای کشور گفت: نیروگاه بوشهر از ظرفیت مناسبی برخوردار است و اکنون به طور کامل توسط متخصصان ایرانی اداره می‌شود. ایران از نظر توان انسانی و صنعتی به سطحی رسیده که می‌تواند توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی دنبال کند.

وی افزود: توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای یک ضرورت است و نباید آن را اقدامی تجملی تلقی کرد. حتی اگر تنها موضوع امنیت انرژی را در نظر بگیریم، کشور به توسعه این بخش نیاز دارد. بر اساس معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بین ۸ تا ۱۲ درصد برق کشور باید از انرژی هسته‌ای تأمین شود.

وی با بیان اینکه نیروگاه بوشهر از نیروگاه‌های موفق در سطح جهانی محسوب می‌شود، گفت: قرارداد ساخت چهار نیروگاه جدید با روسیه امضا شده است که هر یک دارای ظرفیت هزار و ۲۵۰ مگاوات هستند. همچنین مذاکراتی درباره توسعه رآکتورهای کوچک هسته‌ای در جریان است.

وی افزود: رآکتورهای کوچک هسته‌ای به دلیل ایمنی بالا، بازدهی مناسب و سرعت استقرار مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته‌اند و ایران نیز نباید از این روند عقب بماند. توافقات خوبی در این زمینه انجام شده که به زودی نهایی خواهد شد.

کمالوندی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت هسته‌ای اظهار کرد: در مراحل ابتدایی لازم است دولت بخشی از پروژه‌ها را پیش ببرد، اما پس از رسیدن طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری، بخش خصوصی باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

وی افزود: توسعه انرژی هسته‌ای علاوه بر تأمین امنیت انرژی، از منظر تعهدات محیط‌زیستی نیز اهمیت دارد. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای جهان تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهد شد و ایران نیز باید سهم مناسبی در این روند داشته باشد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به توانمندی‌های صنعتی کشور گفت: صنایع داخلی ظرفیت مشارکت گسترده در پروژه‌های هسته‌ای را دارند و هم‌اکنون نیز بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: فناوری هسته‌ای تنها به تولید برق محدود نمی‌شود و در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و صنعت نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. از پزشکی هسته‌ای گرفته تا افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، همگی از جمله دستاوردهای این فناوری هستند.

کمالوندی تصریح کرد: تقریباً هیچ صنعتی وجود ندارد که به نوعی با فناوری هسته‌ای مرتبط نباشد و به همین دلیل توسعه این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به برخی پروژه‌های مهم سازمان انرژی اتمی گفت: یکی از این پروژه‌ها، طرح یون‌درمانی است که پس از چند سال کار تخصصی، به مراحل پایانی نزدیک شده و می‌تواند در درمان بیماری‌های پیچیده نقش مهمی ایفا کند.

وی افزود: پروژه مهم دیگری نیز در حوزه تولید مواد مورد نیاز پزشکی در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن، ایران به جایگاه ویژه‌ای در سطح جهانی دست خواهد یافت.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پایان تأکید کرد: صنعت هسته‌ای ظرفیتی ارزشمند برای کشور در حوزه‌های علمی، صنعتی و فناوری است و همه باید برای توسعه و صیانت از این دستاورد ملی تلاش کنند.