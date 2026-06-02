روسیه: جنگ اوکراین می تواند در ۲۴ ساعت پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت: مسکو همواره گفته است که ترجیح میدهد به طور مسالمتآمیز به اهداف خود در اوکراین دست یابد.
وی با بیان اینکه کییف عمداً کالج لوهانسک را هدف قرار داده است، افزود: کالج لوهانسک هرگز یک موضع نظامی یا مرتبط با نظامی نبوده است، رژیم کییف به طور کامل از این موضوع آگاه بود. اینکه کییف عمداً حملات تروریستی غیرانسانی علیه کودکان انجام میدهد، نشاندهنده الگوی کاملاً متفاوتی از درگیری است.
سخنگوی کرملین گفت: روسیه حملات نظاممندی را علیه زیرساختهای نظامی نظام کییف در پایتخت و سایر شهرها انجام میدهد. روسیه به اهداف خود دست خواهد یافت و آماده است تا از طریق مذاکرات صلح به آنها دست یابد.
پسکوف افزود: اگر کییف همچنان از مذاکرات واقعی و تصمیمات جدی برای حل و فصل مسالمتآمیز مسائل خودداری کند، عملیات ویژه به روند خود ادامه خواهد داد. عملیات ویژه می تواند یک روزه پایان یابد، زلنسکی باید به نیروهای مسلح اوکراین دستور دهد که خاک مناطق تحت حاکمیت روسیه را ترک کنند.
وی گفت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که روند صلح اوکراین متوقف شده است، اما این به معنای عدم تماس با ایالات متحده نیست. تماسها میان مسکو و واشنگتن از طریق کانالهای موجود به طور دائم ادامه دارد.
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