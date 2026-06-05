به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری درباره روابط با اروپا گفت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفت‌وگو با اروپایی‌ها آماده است؛ کافی است «گوشی را بردارند و شماره را بگیرند».

این مقام روس گفت: مسکو مسیر سکوت میان روسیه و اروپا را یک مسیر بن‌بست می‌داند.

پسکوف خاطرنشان کرد: نامه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در جلسه عمومی مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطرح خواهد شد.

وی درباره روابط مسکو با ایروان نیز گفت: ارمنستان مدت‌هاست به‌طور عملی در سازمان پیمان امنیت جمعی مشارکت ندارد.

این دیپلمات روس درباره روابط مسکو با بلگراد نیز افزود: روسیه و صربستان روابط ویژه‌ای دارند، اما بلگراد مسیر توسعه خود را به‌طور مستقل انتخاب می‌کند.