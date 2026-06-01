بیانیه سنتکام درباره حمله به قشم؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنتکام، این فرماندهی در بیانیه ای مدعی شد که در آخر هفته جاری، حملاتی به سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادها در منطقه گورک ایران و جزیره قشم انجام داده است.

سنتکام در این بیانیه مدعی شد که این حملات در روزهای شنبه و یکشنبه، در واکنش به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-۱ صورت گرفته است.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا مدعی شد که در واکنش به سرنگونی پهپاد MQ-۱، جنگنده‌های آمریکایی به سرعت واکنش نشان داده و سامانه‌های پدافند هوایی ایران، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو فروند پهپاد انتحاری ایران را منهدم کردند.

سنتکام مدعی شد که هیچ‌یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیده‌اند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا همچنین اعلام کرد که در طول آتش‌بس جاری، به حفاظت از تجهیزات، نیروها و منافع آمریکا در برابر آنچه «اقدامات تهاجمی ایران» خوانده شده است، ادامه خواهد داد.

به خاطر نقض آتش بس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبادل آتش بین ایران و ارتش های متجاوز این کشورها کماکان ادامه دارد و ارتش کویت از فعال شدن پدافند هوایی این کشور و مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد.

از سوی دیگر روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش بینی شده منهدم گردید.