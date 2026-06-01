عرضه عینک هوشمند اپل دوباره به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مشتاقانی که منتظر ورود اپل به بازار عینک های هوشمند بودند باید برای مدتی طولانی تر صبر کنند. به گفته «مارک گورمن» خبرنگار بلومبرگ پیش بینی می شود عینک هوشمند اپل با کد N۵۰ حدودا در پایان ۲۰۲۷ میلادی ارائه شود. این تاخیر جدید در عرضه محصول زمانبندی قبلی که گورمن پیش بینی کرده بود را به تعویق می اندازد. خبرنگار مذکور تخمین می زد محصول مذکور تا پایان ۲۰۲۶ میلادی ارائه و بارگیری آن از اوایل ۲۰۲۷ میلادی شروع شود.

با توجه به آنکه ارائه محصول تا پایان ۲۰۲۷ میلادی به تاخیر می افتد، احتمالا باید حداقل تا ۲۰۲۸ میلادی منتظر ماند تا گجت پوشیدنی به طور آنلاین و در فروشگاه ها عرضه شود. با این وجود اپل سعی دارد با چهار استایل مختلف و انتخاب رنگ های خاص برای عینک هایش در رقابت با محصولات مشابه متمایز شود.

با این وجود تاخیر گزارش شده نویدبخش است زیرا عینک هوشمند اپل با نسخه اصلاح شده سیری که مجهز به «اپل اینتلیجنس» است، به بازار می آید.

از سوی دیگر تاخیر جدید در عرضه عینک هوشمند اپل، احتمالا خبری خوش برای متا است. این شرکت سال گذشته دومین نسل عینک های «ری بن متا ای آی» را معرفی کرد که عمر باتری آن بهبود یافته و البته گران تر بود. البته به گفته گورمن، اپل از این بخش دست نکشیده و حتی پتانسیل تبدیل شدن عینک هوشمند خود به یک دستگاه سلامت که می‌تواند از فناوری واقعیت افزوده برای بهبود بینایی استفاده کند را نیز می بیند.