افت ۰.۳۸ درصدی قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه اندکی کاهش یافت و تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا و افزایش بهای نفت قرار گرفت؛ در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره پیشنهاد تمدید آتش‌بس با ایران هستند.

بر اساس این گزارش، بهای هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۴۵۲۳ دلار و ۷ سنت رسید. طلا در جلسه معاملاتی پیشین به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر صعود کرده بود. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افت ۰.۸۴ درصدی به ۴۵۵۴ دلار و ۵۰ سنت رسید.

افزایش ارزش دلار آمریکا باعث شده خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای جهان پرهزینه‌تر شود و همین موضوع فشار مضاعفی بر بازار این فلز گرانبها وارد کرده است.

دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد به‌زودی درباره توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس با ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ هرچند همچنان نشانه‌هایی از تداوم اختلاف میان دو کشور بر سر مسائل اصلی و ریشه‌ای درگیری وجود دارد.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد به نیروهای خود دستور داده در نبرد با حزب‌الله، عمیق‌تر به داخل لبنان پیشروی کنند؛ موضوعی که در حالی رخ داده که بیش از شش هفته از اعلام آتش‌بس گذشته است.

همزمان، قیمت نفت در معاملات اولیه روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بر نگرانی‌ها نسبت به تشدید فشارهای تورمی افزود.

در همین ارتباط، میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو در امور نظارتی، روز جمعه هشدار داد آثار جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد می‌تواند به افزایش پایدار تورم منجر شود؛ وضعیتی که شاید اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر را ضروری کند.

در بازارهای فیزیکی نیز تقاضا برای طلا در هند طی هفته گذشته به دلیل قیمت‌های بالا و تداوم حقوق گمرکی واردات، همچنان ضعیف باقی ماند. در چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان، پرمیوم‌ها در فضای محتاطانه بازار کاهش یافت.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۷۵ دلار و ۹۷ سنت رسید و پلاتین نیز با افت ۰.۹۸ درصدی، ۱۹۳۸ دلار و ۹۲ سنت معامله شد.