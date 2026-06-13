قطع برق مناطق گرمسیری جنوب و شرق استان کرمان در تابستان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، در نشست با مدیرعامل و معاونان شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان با اشاره به شرایط اقلیمی استان کرمان و گرمای شدید در مناطق جنوبی و شرقی، گفت: این شرکت باید با برنامهریزی مناسب و از منظر صیانت از حقوق عامه، شرایطی را فراهم کند که کمترین میزان قطعی برق در مناطق گرمسیری جنوب و شرق استان رخ دهد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، افزود: امیدواریم با همراهی مردم، برنامهریزی وزارت نیرو و همکاری دستگاههای مرتبط، ناترازیهای حوزه انرژی بهویژه در صنعت برق به نحو مطلوب مدیریت شود و امسال با کمترین چالش از دوره اوج مصرف برق عبور کنیم.
عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با سرقت و مالخری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در ادامه از اجرای طرح ویژه برخورد با باندهای سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه در استان کرمان خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با سارقان و مالخران برخورد خواهد کرد.
قدیمی، تصریح کرد: برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه یکی از اولویتهای اصلی برنامههای پیشگیرانه استان در سال ۱۴۰۵ است و در این راستا اقدامات قضایی و انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: صدور احکام قاطع و بازدارنده برای سارقان، شناسایی و استرداد اموال مسروقه و همچنین مصادره اموال حاصل از جرایم از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضایی در مقابله با سرقت است.
نقش مؤثر گشتهای رضویون در ارتقای امنیت و کاهش سرقت کابل برق
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای انتظامی و امنیتی،گفت: گشتهای رضویون بسیج نقش مؤثر و مهمی در تأمین امنیت و بهویژه کاهش سرقت کابلهای برق در نقاط مختلف استان ایفا کردهاند.
قدیمی، همچنین بر ضرورت شناسایی و مقابله جدی با فعالیت دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) تأکید کرد و آن را از موضوعات مهم حوزه پیشگیری دانست.
کاهش چشمگیر سرقت کابلهای برق در شهرستانهای استان کرمان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در ادامه از روند کاهشی سرقت کابلهای برق در برخی شهرستانهای استان کرمان خبر داد و گفت: بر اساس آمار یک سال گذشته در حوزه شرکت برق منطقهای جنوب، شهرستان بم با ۹۴ درصد، رودبار جنوب با ۷۳ درصد، ریگان با ۵۴ درصد و جیرفت با ۴۵ درصد کاهش، بیشترین کاهش سرقت سیمهای برق را به خود اختصاص دادهاند.
وی این دستاورد را حاصل همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای امنیتی، انتظامی و مشارکت مردم دانست و افزود: طی یک سال اخیر همچنین روند سرقت سیمهای برق در شهرستانهای نرماشیر، بردسیر، کهنوج، فهرج و قلعهگنج نیز کاهشی بوده که نشاندهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و امنیتی در سطح استان است.
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