اسامی ملی پوشان دوچرخه سواری ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، اردوی تیم ملی جاده آقایان در تاریخ ۱۶ خرداد الی ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲۲ روز به میزبانی استان آذربایجان شرقی، عنصرود برگزار خواهد شد.



علی لبیب (آذربایجان شرقی)، آرش میرباقری (البرز) و امیرحسین وطن‌پرست (کرمان)، ورزشکاران حاضر در این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر محمد رجبلو، مربی و علیرضا فرید جعفرنژاد، کمک مربی و سرپرست تیم ملی انجام خواهند داد.



در بازی‌های آسیایی ناگویا، دو رکابزن آقا در رشته‌های جاده و پیست و یک رکابزن خانم نیز در مسابقات جاده، شرکت خواهند کرد.

همچنین پس از حضور تیم‌های ملی کراس کانتری آقایان و بانوان در مسابقات قهرمانی آسیای کوهستان ۲۰۲۶ که ماه آینده در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد، در خصوص ورزشکاران اعزامی این رشته، تصمیم‌گیری خواهد شد.