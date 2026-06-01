۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

اسامی ملی پوشان دوچرخه سواری ایران اعلام شد

اسامی رکابزنان تیم ملی جاده آقایان جهت حضور در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، اردوی تیم ملی جاده آقایان در تاریخ ۱۶ خرداد الی ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲۲ روز به میزبانی استان آذربایجان شرقی، عنصرود برگزار خواهد شد.

علی لبیب (آذربایجان شرقی)، آرش میرباقری (البرز) و امیرحسین وطن‌پرست (کرمان)، ورزشکاران حاضر در این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر محمد رجبلو، مربی و علیرضا فرید جعفرنژاد، کمک مربی و سرپرست تیم ملی انجام خواهند داد.

در بازی‌های آسیایی ناگویا، دو رکابزن آقا در رشته‌های جاده و پیست و یک رکابزن خانم نیز در مسابقات جاده، شرکت خواهند کرد.

همچنین پس از حضور تیم‌های ملی کراس کانتری آقایان و بانوان در مسابقات قهرمانی آسیای کوهستان ۲۰۲۶ که ماه آینده در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد، در خصوص ورزشکاران اعزامی این رشته، تصمیم‌گیری خواهد شد.

