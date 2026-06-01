به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، دور دوم کارگاه‌های تولید تئاتر خیابانی بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت که همزمان در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل،گیلان و همدان در حال برگزاری است، به زودی به کار خود پایان می‌دهد.

این کارگاه‌ها با هدف آموزش مبانی عملی و آماده‌سازی هنرمندان برای تولید آثار تئاتر خیابانی برگزار شده و با یادبود شهدا و هنرمندان شهید همراه است.

بر این اساس، کارگاه تولید تئاتر خیابانی در شهر تبریز، یادبود شهید «مهدی باکری» با تدریس مهدی صالحیار برگزار شده است.

همچنین این کارگاه در شهر اردبیل، یادبود شهید «داور یسری» با حضور غریب منوچهری به عنوان مدرس برپا شده است.

در استان گیلان نیز کارگاه تولید تئاتر خیابانی در شهر لاهیجان به یاد هنرمند شهید «ابراهیم دلال خوش» برگزار شده است و بهمن صادق حسنی تدریس این دوره را بر عهده دارد.

همچنین دور دوم کارگاه تولید تئاتر خیابانی استان همدان، همراه با یادبود شهید «مجید مریوند»، در شهر ملایر آغاز شده و مهدی حبیبی به عنوان مدرس این کارگاه فعالیت دارد.

کارگاه‌های تولید تئاتر خیابانی بخش «افق مقاومت» از زمستان ۱۴۰۴ آغاز شده‌اند و ادامه روند برگزاری آن‌ها در بهار ۱۴۰۵ در استان‌های مختلف کشور انجام می‌شود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.