به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، این یافتهها نشان میدهد که چگونه سابقه تولیدمثلی یک زن- به ویژه تعداد زایمانهای زندهای که داشته است- میتواند به عنوان یک پیشبینیکننده حیاتی برای سلامت عصبی بلندمدت او عمل کند.
محققان دادههای۱۸۸۲ زن شرکتکننده در پروژهای را که سلامت بیش از ۱۵۰۰۰ نفر از ساکنان ماساچوست را از سال ۱۹۴۸ پیگیری کرده است، تجزیه و تحلیل کردند.
در آغاز مطالعه جدید، این زنان به طور متوسط ۶۱ سال سن داشتند و سابقه سکته مغزی نداشتند.
طی یک دوره پیگیری۱۸ ساله، آنها از نظر سکتههای بالینی و همچنین نواحی کوچک آسیب ناشی از جریان خون محدود که در MRI مغز دیده میشود اما ممکن است علائم فوری ایجاد نکند، تحت نظر قرار گرفتند.
نتایج قابل توجه بود.
زنانی که سه یا بیشتر زایمان زنده داشتند، در مقایسه با زنانی که فرزندان کمتری داشتند، به طور قابل توجهی کمتر دچار سکته مغزی یا علائم آسیب عروقی مغز شدند.
به طور خاص، هنگامی که محققان سایر عوامل خطر را در نظر گرفتند، زنانی که سه یا بیشتر زایمان زنده داشتند، در طول دوره مطالعه ۴۹٪ خطر سکته مغزی کمتری نشان دادند.
چرا فرزندان بیشتر منجر به مغز سالمتری میشود؟ محققان به استروژن اشاره میکنند.
در دوران بارداری، بدن در معرض سطوح بالای استروژن طبیعی خود قرار میگیرد.
دکتر «سودها سشادری»، متخصص مغز و اعصاب در مرکز سلامت دانشگاه تگزاس و یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که عوامل تولیدمثلی- به عنوان مثال، تعداد تولدهای زنده- ممکن است عامل دیگری باشد که هنگام ارزیابی خطر سکته مغزی در زنان باید در نظر گرفته شود.»
در حالی که این مطالعه عوامل دیگری مانند سن یائسگی و استفاده از هورمون درمانی را نیز بررسی کرد، تعداد تولدهای زنده ثابتترین پیشبینیکننده مغز سالمتر بود.
سشادری در یک بیانیه خبری افزود: «گنجاندن این عامل خطر در قوانین پیشبینی بالینی خاص زنان برای سکته مغزی ممکن است پیشبینی خطر را در زنان افزایش دهد.»
محققان گفتند: «با درک این نشانگرهای تولید مثلی منحصر به فرد، پزشکان ممکن است به زودی بتوانند برنامههای پیشگیری از سکته مغزی را به طور خاص برای زنان تنظیم کنند و اطمینان حاصل کنند افرادی که در معرض استروژن طبیعی کمتری هستند، مداخلات زودهنگامتری دریافت کنند.»
نظر شما