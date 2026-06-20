به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیمز باروز کارگردان پرکاری که بیش از ۳۰ سال به عنوان کارگردان برجسته سریال‌های کمدی تلویزیونی فعالیت داشت، دیروز (جمعه) در ۸۵ سالگی از دنیا رفت.

خانواده باروز با انتشار بیانیه‌ای در تأیید خبر درگذشت وی از او چنین یاد کردند: باروز بیش از پنج دهه یکی از تأثیرگذارترین و محبوب‌ترین کارگردانان تاریخ تلویزیون بود. او به عنوان یک کارگردان، مربی و نیروی خلاق افسانه‌ای، به شکل‌گیری نسل‌هایی از کمدی کمک کرد و شادی بی‌حد و حصری را برای مخاطبان در سراسر جهان به ارمغان آورد.

باروز ۱۱ جایزه امی را از آن خود کرد، که شروع آن با کارگردانی کمدی در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ برای سریال «تاکسی» شبکه ABC رقم خورد.

او برای مهارتش در کارگردانی قسمت‌های آزمایشی و کار با بازیگران، به ویژه بازیگران بی‌تجربه‌ای مانند بازیگران سریال «دوستان» مشهور بود. او همچنین برای گسترش دنیای کمدی‌های موقعیت با اضافه کردن دوربین چهارم به مجموعه سه دوربینه که به شکل کلاسیک متداول بود، نامش را در تاریخ ثبت کرد.

باروز با همراهی برادرانش گلن و لس چارلز، کمدی ماندگار «چیرز» را برای شبکه NBC خلق کرد و از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، کارگردانی تمام قسمت‌های سریال «ویل و گریس» شبکه NBC را بر عهده داشت.

در فوریه ۲۰۱۶ این شبکه از این کارگردان و تهیه‌کننده با ساخت هزارمین قسمت از سریال کمدی خود تجلیل کرد. در برنامه‌ بزرگداشت وی جمعی از ستاره‌های برنامه‌های او در طول سال‌ها، گرد هم آمدند تا به تمجید وی بپردازند. این جمع متشکل بود از بازیگرانی چون تد دنسون، شلی لانگ، جنیفر آنیستون، کورتنی کاکس، لیزا کودرو، مت له بلانک، دیوید شویمر، تونی دنزا، دنی دیویتو، کریستوفر لوید، ملیسا مک‌کارتی، شان هیز، دبرا مسینگ، جیم پارسونز، جانی گالکی، کیلی کوکو، جان کرایر و چارلی شین. همه این ستارگان برای یک هدف مشترک زیر یک سقف جمع شده بودند؛ تجلیل از مردی که در شروع یا پیشرفت شغلی آنها بسیار مهم بود.

پس از انتشار خبر درگذشت این کارگردان، تلویزیون سرگرمی دیزنی در بیانیه‌ای از باروز به عنوان «یک اسطوره در تلویزیون و یک کارگردان درخشان که بسیاری از بزرگترین کمدی‌های موفق زمان ما را ساخت» یاد کرد.

باروز پسر ایب باروز نویسنده-کارگردان بود. وی در لس‌آنجلسی متولد شد که پدرش به عنوان نویسنده برای کمدی‌های موفق رادیویی مطلب می‌نوشت و پس از نقل مکان خانواده به نیویورک، وی در دنیای نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و دیگر استعدادهای خلاق غرق شد و دوستان خانوادگی‌ آنها، چهره‌هایی چون جان اشتاین‌بک، ادوارد آلبی و ترومن کاپوتی، او را «بچه ایب» می‌نامیدند.

وی در دبیرستان موسیقی و هنر گاتهام و بعدها در کالج اوبرلین و دانشکده نمایش دانشگاه ییل تحصیل کرده بود و از کارهای آغازینش مدیریت صحنه در اجرای برادوی نمایش «صبحانه در تیفانی» به تهیه کنندگی پدرش و آلبی، بود.

تا سال ۱۹۷۴ باروز به عنوان کارگردان تئاتر کار کرد و با دریافت پیشنهادی از جیمز ال. بروکس و آلن برنز برای کارگردانی یک قسمت از نمایش «نمایش مری تایلر مور»، وارد دنیای صفحه نمایش کوچک شد و فقط برای آن کار و بیش از ۱۰۰ سریال تلویزیونی را کارگردانی کرد و ۲۲ نامزدی از انجمن کارگردانان به دست آورد که رکوردی بی‌سابقه است.