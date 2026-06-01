سیروس خوراسگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، جشن «مهمونی کیلومتری غدیر» با هدف پاسداشت این عید بزرگ و ایجاد فضایی شاد، معنوی و خانوادگی برای شهروندان اصفهانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه از ساعت ۹ صبح در مسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ عباسی اجرا می‌شود و تلاش شده است با پیش‌بینی بخش‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و آیینی، زمینه حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم فراهم شود.

مدیر چهارباغ عباسی اصفهان با بیان اینکه این رویداد با محوریت بزرگداشت عید غدیر و در انتظار ظهور برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: در طول مسیر غرفه‌های فرهنگی، برنامه‌های شاد و متنوع، فعالیت‌های مناسب برای کودکان و خانواده‌ها و همچنین پذیرایی از شهروندان پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند یک صبح متفاوت و پرنشاط را در کنار یکدیگر سپری کنند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این برنامه تنها اجرای یک مراسم مناسبتی نیست، بلکه تلاش شده است تا با ایجاد فضایی سرشار از همدلی، نشاط اجتماعی و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین علی (ع)، پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان شهروندان نیز تقویت شود.

خوراسگانی با اشاره به پیشینه برگزاری آئین‌های غدیر در اصفهان گفت: جشن‌های مرتبط با عید غدیر در این شهر سابقه‌ای طولانی و ریشه‌دار دارد و چهارباغ عباسی در طول سال‌های گذشته همواره یکی از محورهای مهم میزبانی از این آئین‌های مردمی بوده است.

وی افزود: حتی پیش از آنکه عنوان «مهمونی کیلومتری» در برخی شهرها مطرح شود، قافله‌های شادی و برنامه‌های مردمی عید غدیر سال‌ها در اصفهان، به‌ویژه در محور تاریخی و فرهنگی چهارباغ عباسی، برگزار می‌شد و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این شهر با مناسبت‌های مذهبی و آئین‌های اهل‌بیت (ع) است.

مدیر چهارباغ عباسی اصفهان با اشاره به تجربه برگزاری این‌گونه مراسم در سال گذشته خاطرنشان کرد: برگزاری پرشکوه برنامه‌های غدیر می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر فضای عمومی شهر و روحیه اجتماعی مردم داشته باشد. تجربه سال گذشته نیز نشان داد که این آئین‌ها، علاوه بر بُعد مذهبی و فرهنگی، می‌توانند در ایجاد امید، همبستگی و نشاط عمومی نقش مهمی ایفا کنند.

وی تأکید کرد: در شرایطی که جامعه گاه تحت تأثیر رویدادها و مسائل مختلف با فشارهای روحی و روانی مواجه می‌شود، برگزاری جشن‌های مردمی و معنوی نظیر عید غدیر می‌تواند به بازسازی روحیه عمومی و تقویت احساس تعلق اجتماعی کمک کند.

خوراسگانی از شهروندان اصفهانی دعوت کرد با حضور در این جشن مردمی، ضمن مشارکت در یک رویداد فرهنگی و مذهبی گسترده، ارادت خود را به امیرالمؤمنین (ع) ابراز کرده و در تقویت فضای همدلی، وحدت و نشاط اجتماعی در شهر سهیم باشند.