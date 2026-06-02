برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در کرمانشاه

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن ایام حزنانگیز نیمه خرداد و تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی (ره)، مراسم بزرگداشت و سوگواری محوری با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم مومن و انقلابی در کلانشهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه درباره زمانبندی دقیق این رویداد مذهبی و ملی گفت: بر اساس هماهنگیها و برنامهریزیهای صورت گرفته در ستاد ارتحال استان، این مراسم معنوی روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه سال ۱۴۰۵ راس ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز میشود.
وی با دعوت از عموم مردم شریف، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان استانی برای حضور در این آیین باشکوه تصریح کرد: مسجدالنبی (ص) واقع در منطقه طاقبستان به عنوان مکان تجمع و برگزاری این مراسم بزرگداشت تعیین شده است که تمهیدات لازم برای استقبال از عزاداران در این مکان اندیشیده شده است.
حجتالاسلام عبدی در ادامه به معرفی سخنران تخصصی این مراسم پرداخت و افزود: بر اساس جدول برنامهها، حضرت آیتالله غفوری، نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه به عنوان سخنران محوری این آیین، به تبیین شخصیت والای امام راحل، اندیشههای سیاسی و مذهبی ایشان و وظایف جامعه در قبال حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهند پرداخت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده در تاریخ معاصر جهان است و زنده نگه داشتن یاد و راه ایشان، ضامن پایداری و حرکت رو به جلوی نظام اسلامی است؛ به همین منظور تدارک لازم برای برپایی ایستگاههای فرهنگی و عزاداری در حاشیه این مراسم نیز پیشبینی شده است.
نظر شما