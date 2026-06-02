به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که این وزارت خانه رسما ورود خبرنگاران به دفتر رسانه ای پنتاگون را ممنوع کرده چرا که این ساختمان به عنوان یک منطقه اطلاعاتی محرمانه دسته بندی شده است.

وی اضافه کرد، دفتر رسانه ای پنتاگون به عنوان یک منطقه برای تعامل با اطلاعات محدود دسته بندی شده چرا که از این دفتر برای نوشتن سخنرانی های متعلق به دفتر وزیر جنگ استفاده می شود.

سخنگوی وزارت جنگ آمریکا بیان کرد، با توجه به این که کارمندان به صورت منظم از اطلاعات محرمانه استفاده می کنند حضور افراد غیر مجاز به ویژه خبرنگاران در این اتاق ممنوع است.

در مه گذشته پنتاگون لیست های جدیدی منتشر کرد که بر اساس آن حضور نمایندگان رسانه ها را از ترس لو رفتن اطلاعات محرمانه به ساختمان های وزارت جنگ محدود کرد. خبرنگاران تنها با مجوز از پیش صادر شده می توانند به اتاق های معینی با حضور کارمندان وزارت خانه دسترسی داشته باشند.

بعد از اقدامات پنتاگون برای محدود کردن حضور خبرنگاران ده ها تن از آنها برای اعلام مخالفت با این سیاست ها از تیم های رسانه ای کناره گیری کردند.