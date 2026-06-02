پلاژهای فاقد ناجی غریق در رامسر پلمب می شود

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سالمسازی دریا از خردادماه در استان مازندران، بر تشدید نظارتها بر عملکرد پلاژهای خصوصی، عمومی و دولتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تأمین ایمنی شناگران خط قرمز مدیریت شهری است، تصریح کرد: تمامی پلاژها موظف به استقرار ناجیان غریق بر روی سکوهای نجات در داخل آب هستند و نیروهای انتظامات نیز باید در ساحل حضور مستمر داشته باشند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضمن برخورد قانونی، محل مورد نظر پلمب خواهد شد.
فرماندار رامسر نصب نرخنامه خدمات در ورودی پلاژها، ممنوعیت تردد خودرو در محدوده سواحل و تفکیک مسیر موتورسواری از محل تردد گردشگران را از دیگر الزامات اعلام شده برای بهرهبرداران عنوان کرد.
قبادیان همچنین به جمعآوری پسماند در شعاع ۵۰۰ متری هر پلاژ اشاره کرد و گفت: حفاظت از محیط زیست سواحل و حفظ پاکیزگی آنها در اولویت است و کمیته نظارت بر سالمسازی دریا بهطور روزانه بر حسن اجرای این موارد نظارت دارد.
وی در پایان هشدار داد: نصب بنرهای هشدار «شنا ممنوع» در نقاط حادثهخیز نیز الزامی است و با هرگونه قصور یا کوتاهی در این زمینه بدون اغماض برخورد میشود.
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